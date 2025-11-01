ODLIČAN POTEZ /

Pogledajte sjajnu obranu u 90. osporavanog Nevistića koja je Dinamu sačuvala pobjedu nad Rijekom

Pogledajte sjajnu obranu u 90. osporavanog Nevistića koja je Dinamu sačuvala pobjedu nad Rijekom
Foto: David Jerkovic/pixsell

Fruk je poslao odličnu loptu iza leđa obrane Dinama za Vignata, ali mu je Nevistić čudesno obranio

1.11.2025.
18:30
Sportski.net
David Jerkovic/pixsell
Dinamo je u derbiju 12. kola HNL-a na Maksimiru slavio protiv Rijeke 2:1 te se tako barem privremeno vratio na vrh ljestvice s utakmicom više od Hajduka. 

Poveli su Plavi u 29. minuti preko Bakrara, a gosti izjednačili u 58. kada je precizan bio Ndockyt. Pobjedu Dinamu donio je Arber Hoxha u 84. minuti senzacionalnim golom

Albanski reprezentativac je iz teške situacije, okružen čuvarima uz aut-liniju na lijevoj strani, lansirao projektil i matirao Zlomislića. Ovo je definitvno najozbiljniji kandidat za gol sezone. 

No, rezultat je u konačnici mogao biti drugačiji da nije bilo sjajne obrane Ivana Nevistića. Puno puta osporavani čuvar mreže Plavih, fantastično je reagirao u 90. minuti. 

Fruk je poslao odličnu loptu iza leđa obrane Dinama za Vignata, ali mu je Nevistić čudesno obranio. Situaciju možete pogledati OVDJE

DinamoIvan NevistićHnk RijekaHnl
