Hrvatska U17 reprezentacija odigrala nulu na startu SP-a

Hrvatska U-17 reprezentacija odradila je prvu utakmicu na Svjetskom prvenstvu u Dohi. Hrvatska je protiv Senegala odigrala 0:0 i došla do prvog boda. Bila je to jedna vrlo nesadržajna utakmica. Sve zanimljivo dogodilo se u prvom dijelu kada je hrvatska imala dvije prilike Kusanovića ili Benkotića.

U drugom poluvremenu je bilo jako tvrdo, Senegalci su imali posjed, ali bez pravih prilika i bez udaraca u okvir. Hrvatsku čeka u četvrtak ogled s Ujedinjenim Arapskim Emiratima.