Hit-trener "izumio" Vatrenog, a sada umjesto u Dinamo odlazi u Crvenu zvezdu

Prema pisanju nekoliko portala iz regije, hit-trener slovenskog Celja Albert Riera trebao bi postati novi trener srpskog prvaka Crvene zvezde. Prema tim portalima, loši rezultati u Europskoj ligi i kiks u prvenstvu nakon rekordne potrošnje presudili su Vladanu Milojeviću, koji bi trebao napustiti Zvezdu i preuzeti bugarski Ludogorec, a na njegovo mjesto trebao bi doći upravo Riera.

Riera, bivši španjolski reprezentativac i igrač Liverpoola i Manchester Cityja, nakon igračke karijere krenuo je u trenerske vode. Najprije je bio pomoćnik legendarnom turskom treneru Fatihu Terimu u Galatasarayu, da bi potom postao samostalni trener u Sloveniji, gdje je i završio igračku karijeru. Najprije je vodio ljubljansku Olimpiju, s kojom je osvojio duplu krunu, da bi potom otišao u Celje, gdje su mu dobri rezultati donijeli klupu posrnulog francuskog velikana Bordeauxa. Nakon što je Bordeaux izbačen iz lige zbog velikih dugovanja, Riera se vratio u Celje, gdje je nastavio s dobrom igrom i osvojio kup.

Zbog atraktivne igre i dobrih rezultata Rieru se povezivalo i s Dinamom, no predsjednik Dinama Zvonimir Boban odlučio se za Marija Kovačevića te je Riera ostao u Celju. To se pokazalo kao dobra odluka za španjolskog stratega, ali i hrvatsku reprezentaciju, jer su Rierini vodeći ljudi iz Celja u klub doveli Franka Kovačevića, koji je pod palicom španjolskog stručnjaka eksplodirao zabivši 25 pogodaka u 22 utakmice i dobio pretpoziv među Vatrene. Celje je trenutačno prvo u prvenstvu s devet bodova prednosti nad drugim Mariborom, ali i stopostotno u Konferencijskoj ligi, gdje se nalazi na trećem mjestu.

Puna usta hvale

Nedavno je tu dobru igru i Rierinu budućnost u Podcast Inkubatoru komentirao i Rierin agent Andy Bara:

„Albert Riera bio je velik igrač, igrao je za velike klubove. Najprije sam ga doveo u Olimpiju, s kojom je odmah postao prvak. Zatim smo dobili poziv iz Celja, gdje je šef ozbiljan ruski poduzetnik. Rekao sam Albertu da, ako je ozbiljan trener, neka preuzme Celje pa da vidimo hoće li biti prvak. Preuzeo je Celje i ostvario najveći uspjeh u povijesti slovenskog nogometa. Fiorentinu je držao u neizvjesnosti do zadnje sekunde. Imao je više od 70 posto posjeda lopte“, rekao je Bara i otkrio kako je „dosad bilo ozbiljnih ponuda, iz Grčke, Turske... ali da Riera ne žuri. Ima sve, situiran je, čeka.“

Bara je još dodao kako je u prošlosti Rieru čak ponudio i Dinamu iz Zagreba, ali se na stadionu Maksimir tada nisu odlučili za Španjolca. Na pitanje o Rierinoj budućnosti Bara je rekao:

„Sigurno će ostvariti veliku trenersku karijeru u velikom klubu. To je samo pitanje vremena. Otišao je već u Bordeaux, spasio ih je, ali klub je bankrotirao. Što se tiče Zvezde ili Dinama, Zvezda je veliki klub, redovito osvaja naslove i igra Ligu prvaka. Za svakog trenera koji je na početku karijere, preuzimanje Zvezde, Dinama ili nekog od četiri najveća kluba bivše Jugoslavije predstavlja zaista ogroman korak i veliku čast. Tu nema nikakve dvojbe“, zaključio je Bara.

Bitno je napomenuti i da će, ako ostane barem do kraja polusezone u Celju, Riera snage odmjeriti i s drugim Španjolcem s iskustvom vođenja Olimpije, Victorom Sanchezom - trenerom Rijeke. Ta bi utakmica trebala biti na rasporedu 11. prosinca.

