Tko je Franko Kovačević? Nećete vjerovati koji trenerski mag ga je prvi primijetio...

Franko Kovačević ime je koje se posljednjih mjeseci sve glasnije spominje u europskim nogometnim krugovima. Hrvatski napadač, rođen 8. kolovoza 1999. u Koprivnici, proživljava sezonu iz snova u dresu slovenskog prvaka Celja, gdje je golgeterskom eksplozijom privukao pažnju brojnih klubova i nogometne javnosti. Njegov put do vrha bio je sve samo ne tipičan – vodio ga je preko 12 klubova na čak tri kontinenta.
Počeci karijere i poziv iz Münchena
Kovačević je odrastao u Križevcima, a prve nogometne korake napravio je u mlađim uzrastima Varaždina i Bjelovara. Njegov talent ubrzo ga je doveo do akademije HNK Rijeka, gdje se profilirao kao jedan od najperspektivnijih mladih igrača u Hrvatskoj.
Potvrda njegovog potencijala stigla je u tinejdžerskim danima kada ga je legendarni talijanski trener Carlo Ancelotti, tada na klupi Bayerna, pozvao da trenira s prvom momčadi bavarskog giganta. Iako je Bayern pokazao interes, Kovačević se 2017. godine ipak odlučio za prelazak u Hajduk Split. Za splitski klub debitirao je u velikom stilu, u utakmici kvalifikacija za UEFA Europsku ligu protiv engleskog Evertona. Dok je igrao za Bile, treneri su ga koristili kao krilnog napadača, a ta pozicija je potrajala sve do dolaska u Wehen Wiesbaden kada je prešao u špicu.
Trnovit put kroz svijet
Nakon Hajduka, Kovačevićeva karijera krenula je krivudavim putem. Igrao je na posudbi u Rudešu, a zatim je uslijedio transfer u njemački Hoffenheim, gdje je nastupao za drugu momčad u četvrtoj ligi. U potrazi za minutažom, odlazio je na posudbe koje su ga odvele diljem svijeta – od američkog MLS-a gdje je igrao za FC Cincinnati, preko ciparskog Pafosa, do južnokorejskog Gangwona.
Iako je svugdje pokazivao naznake talenta, nigdje se nije uspio u potpunosti skrasiti i ostvariti kontinuitet. Period u njemačkom drugoligašu Wehen Wiesbadenu i slovenskim Domžalama bio je korak naprijed, no prava eksplozija tek je trebala uslijediti.
Preporod u Celju pod Rierinom palicom
Dolazak u Celje u ljeto 2024. godine pokazao se kao potez karijere. Pod vodstvom španjolskog trenera Alberta Riere, bivšeg igrača Liverpoola, Kovačević je doživio potpunu transformaciju. Riera ga je s krilne pozicije prebacio u vrh napada, a Franko mu je uzvratio na najbolji mogući način.
U sezoni 2024./25. postao je prava gol-mašina. Njegov učinak u Konferencijskoj ligi bio je posebno impresivan – postigao je hat-trick protiv grčkog AEK-a i dva pogotka protiv Shamrock Roversa, čime se prometnuo u vodećeg strijelca natjecanja. U jednom trenutku sezone, s 22 pogotka u 19 nastupa, bio je statistički jedan od najučinkovitijih napadača svijeta, ispred imena poput Harryja Kanea i Kyliana Mbappéa.
Njegova priča dokaz je da se upornost i vjera u vlastite mogućnosti isplate. Nakon godina lutanja, Franko Kovačević konačno je pronašao svoje mjesto pod suncem i ostvaruje san koji je započeo na treningu s Bayernom, s jasnim ciljem – jednog dana zaigrati za hrvatsku nogometnu reprezentaciju.
