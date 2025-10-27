IZNENAĐENJE /

Ima li Hrvatska novog napadača? Pogledajte što je objavio HNS

Ima li Hrvatska novog napadača? Pogledajte što je objavio HNS
Foto: Matija Habljak/pixsell

'Takve blistave brojke u mnogim bi reprezentacijama bile garancija poziva, ali ne i u njegovoj. Zlatko Dalić ga ignorira' izjavio je nedavno njegov trener Albert Riera

27.10.2025.
9:41
Hrvatski nogometni savez na svojoj službenoj Facebook stranici objavio je objavu u kojoj slavi učinak hrvatskog napadača Franka Kovačevića (26). Ta objava ne bi bila ništa čudno da danas izbornik Zlatko Dalić objavljuje popis igrača za zadnje dvije kvalifikacijske utakmice za Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi 2026.

Kovačevića, bivšeg nogometaša Hajduka, dio javnosti već neko vrijeme zaziva u reprezentaciji. To ne treba čuditi budući da s 22 gola u 1466 minuta za Celje Kovačević zabija u prosjeku svakih 66. minuta. Od tih 22 pogotka njih pet stigli su u Konferencijskoj ligi u kojoj su Slovenci stopostotni, a 10 ih je palo u Slovenskom prvenstvu u kojemu je Celje prvo s 36 postignutih pogodaka u 12 kola. To je dovelo Kovačevića u fokus Fiorentine, ali možda i u fokus izbornika Dalića.

Kovačevića je navodno htjela i slovenska reprezentacija, no njegovo srce kuca samo za Vatrene.

'Takve blistave brojke u mnogim bi reprezentacijama bile garancija poziva, ali ne i u njegovoj. Zlatko Dalić ga ignorira, barem zasad. Sutra ću biti po svim hrvatskim medijima ako kažem da Kovačević treba biti dio hrvatske reprezentacije,' izjavio je nedavno Kovačevićev trener Albert Riera. Podsjetimo zadnje dvije utakmica Hrvatska nogometna reprezentacija igra protiv Farskih otoka 14.11. u Rijeci i protiv Crne Gore šest dana kasnije u Podgorici.

 

Franko KovačevićHnsVatreniSvjetsko Prvenstvo 2026.Zlatko Dalić
Ima li Hrvatska novog napadača? Pogledajte što je objavio HNS