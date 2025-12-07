Celta razbila Real na Bernabeuu: Nevjerojatni drugi gol je čisto ponižavanje Kraljeva

Nogometaši Celte Vigo ostvarili su prvu pobjedu na Santiago Bernabeu nakon skoro 20 godina nakon što su u susretu 15. kola porazili Real Madrid sa 2-0.

"Kraljevski klub" je imao čak 11 uzastopnih pobjeda protiv Celte koja je zadnji put slavila u Madridu u 2006. godine.

OPTA-ino računalo je gostima dalo svega 13.3% izgleda za pobjedu, no momčad iz Viga je suprotno svim očekivanjima dohvatila tri boda.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Gosti su poveli u 53. minuti sjajnim golom švedskog napadača Williota Swedberga koji je petom Zaragozinu asistenciju pretvorio u gol. Gol OVDJE.

Novi problemi za Real stigli su deset minuta kasnije kada je Fran Garcia u svega stotinjak sekundi zaradio dva žuta kartona. Prvog zbog prekršaja nad Carreirom, a minutu kasnije i zbog starta nad Swedbergom.

Domaćin je s igračem manje jurnuo po izjednačenje, imao je Real nekoliko lijepih prilika, ali nije uspio svladati Ionuta Radua. U drugoj minuti nadoknade Real je ostao bez još jednog igrača. Zbog prigovora je isključen Alvaro Carreras.

Cetla je pobjedu potvrdila u trećoj minuti nadoknade nakon sjajne kontre koju je Swedberg zaključio svojim drugom golom. Kako se 21-godišnji Šveđanin ušetao s loptom u gol pogledajte OVDJE.

Ovaj poraz sasvim sigurno, dodatno će otežati poziciju Xabija Alonsa. Posebice, što je Real u zadnjih pet ligaških kola ostvario samo jednu pobjedu.

U ranije odigranom susretu Elche je sa 3-0 pobijedio Gironu za koju nije branio Dominik Livaković.

Golove za domaćine zabili su German Valera (40) i Rafa Mir (51, 57).

Elche je ovom pobjedom napredovao na deveto mjesto sa 19 bodova, dok je Girona u zoni ispadanja, na 18. poziciji sa 12 bodova. Lošiji učinak imaju tek Oviedo sa 10 i Levante s devet bodova.

Valencia i Sevilla su odigrali 1-1. Gosti su poveli u 58. minuti nakon autogola Cesara Tarrege, a izjednačio je Hugo Duro u trećoj minuti sudačke nadokande.

Espanyol je golom Roberta Fernandeza iz kaznenog udarca u 39. minuti pobijedio Rayo Vallecano.

Barcelona sada ima četiri boda više od Reala, dok Villarrel na trećem mjestu ima pet bodova manje od Barce, ali i susret manje.