Trese se nogometni svijet: 'Ispričajte se Luki Modriću'

Milan je pobijedio Romu 1-0 u derbiju desetog kola Serie A u nedjelju navečer, a Luka Modrić odigrao je svih 90 minuta u izvanrednoj utakmici na San Siru. Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije odigrao je odličnu utakmicu.

Odlična predstava protiv Rome

Modrić je utakmicu završio s jednom kreiranom velikom prilikom, dva ključna dodavanja, 1/2 uspješna driblinga, 2/4 osvojena duela, dvije otklonjene opasnosti, jednim presijecanjem te 38/44 točna dodavanja. Sofascore mu je dodijelio ocjenu 8,1, što ga je svrstalo na drugo mjesto najboljih igrača utakmice, odmah iza Mikea Maignana (8,2).

Njegovu igru komentirala je popularna stranica Calciatori brutti, koja na Instagramu ima 3,5 milijuna pratitelja. Objavili su grafiku s Modrićevom statistikom, naglašavajući kako je on najdominantniji veznjak Serie A. U opisu je pisalo:

'Gospodin Modrić s 40. najbolji je veznjak prvenstva'

"Najveći skeptici sumnjali su u Modrićev dolazak u Serie A s 40 godina. Smatrali su da je to tipičan slučaj igrača koji dolazi na kraju karijere, 'prezimiti' u Serie A, i da će stvarati taktičke probleme Milanu. A sada? Gospodin Modrić s 40 godina praktički je najbolji veznjak prvenstva, stup Milana i još uvijek svima pokazuje kako se igra nogomet. Ispričajte se Luki."

Svjetski mediji se klanjaju Luki

Talijanski sportski medij Corriere della Sera ocijenio je Modrića s 6,5, naglašavajući njegov težak početak utakmice, ali i njegovu reakciju kasnije, kad je smanjio pogreške i pokazao svoju majstorsku igru, što ga je na kraju učinilo pobjednikom.

Ugledna La Gazzetta dello Sport istaknula je njegovu "nevjerojatnu intenzivnost i preciznost", proglasivši ga najboljim igračem utakmice u kategoriji osvojenih duela i lopti.

Talijanski Eurosport bio je kratak i jasan: "Luka Modrić vidi nogomet drugim očima. Kao i uvijek, bio je neprocjenjiv u obrani." Upravo je njegov doprinos u defenzivi ono što posebno fascinira analitičare. Pisali smo o tome ranije tijekom ponedjeljka.

