Rebić ima problem, a evo kakva je situacija s Livajom

Slaven Belupo i Hajduk su u nedjelju u Koprovnici odigrali bez golova, no i s osvojenim bodom Splićani su ponovo preuzeli vrh ljestvice, a dan nakon utakmice s Poljuda je stigla vijest o stanju dvije najveće zvijezde Bijelih - Marku Livaji i Anti Rebiću.

Germanijak piše da se Rebić, koji je u Koprivnici odigrao 69 minuta, i iz igre izašao s bolnom grimasom na licu, u utorak podvrgnuti pregledu liječnika zbog bolova u gležnju.

Livaja se vraća

A u utorak će se dogoditi i ono što navijači Hajduka već dugo priželjkuju - kapetan i najbolji igrač Marko Livaja će se vratiti u normalan trenažni proces s prvom momčadi.

Dalmatinski portal javlja da je Livaja "cijelo ovo vrijeme trenirao na Poljudu s trenerom za rehabilitaciju te je sada došao do razine da je spreman nastaviti u punom pogonu s momčadi."

Momčad Hajduka u ponedjeljak ima slobodan dan, a prvu slhjedeću utakmicu igra 8. studenog protiv Osijeka na Poljudu u sklopu 13. kola SHNL-a.

