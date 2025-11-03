NOVOSTI S POLJUDA /

Rebić ima problem, a evo kakva je situacija s Livajom

Rebić ima problem, a evo kakva je situacija s Livajom
Foto: Ivo Cagalj/pixsell

Novosti s Poljuda o zdravstvenom stanju Marka Livaje i Ante Rebića

3.11.2025.
15:29
M.G.
Ivo Cagalj/pixsell
Slaven Belupo i Hajduk su u nedjelju u Koprovnici odigrali bez golova, no i s osvojenim bodom Splićani su ponovo preuzeli vrh ljestvice, a dan nakon utakmice s Poljuda je stigla vijest o stanju dvije najveće zvijezde Bijelih - Marku Livaji i Anti Rebiću.

Germanijak piše da se Rebić, koji je u Koprivnici odigrao 69 minuta, i iz igre izašao s bolnom grimasom na licu, u utorak podvrgnuti pregledu liječnika zbog bolova u gležnju.

Livaja se vraća

A u utorak će se dogoditi i ono što navijači Hajduka već dugo priželjkuju - kapetan i najbolji igrač Marko Livaja će se vratiti u normalan trenažni proces s prvom momčadi. 

Dalmatinski portal javlja da je Livaja "cijelo ovo vrijeme trenirao na Poljudu s trenerom za rehabilitaciju te je sada došao do razine da je spreman nastaviti u punom pogonu s momčadi."

Momčad Hajduka u ponedjeljak ima slobodan dan, a prvu slhjedeću utakmicu igra 8. studenog protiv Osijeka na Poljudu u sklopu 13. kola SHNL-a.

