Dignuto najviše upozorenje zbog leda na cestama: Evo kako se ponašati u ovakvim uvjetima

Poslijepodne je u dijelovima Hrvatske počela kiša koja se ledi na tlu pa se mjestimice očekuje i deblji sloj leda itekako opasan u prometu.

Zbog toga je za osječku regiju proglašen najviši, crveni meteoalarm.

Irvin Filipović iz Hrvatskog autokluba otkrio nam je što čeka vozače na cestama i kako se ponašati u ovakvim uvjetima.

Kakvo je stanje na prometnicama, pogotovo u Slavoniji, gdje je na snazi crveni meteoalarm zbog najavljene ledene kiše?

Na cestama za sada u Republici Hrvatskoj je dosta dobra situacija. Svi su nam glavni cestovni pravci otvoreni za sve skupine vozila. Nešto slabiji snijeg za sada pada u dijelu Slavonije i Baranje. Spomenuli ste Osijek, dio Slavonije, Baranje gdje je na snazi crveni meteoalarm, a narančasti za dio središnje i sjeverozapadne Hrvatske. U prijevodu, to znači da se očekuju niske temperature, u kasnim poslijepodnevnim, večernjim i ranojutarnjim satima pa minusi mogu biti i dvoznamenkasti. Što onda znači da, ako bude kišnih oborina uz hladnu podlogu, ta kiša se upravo može i smrzavati na takvom hladnom tlu.

Koliko je ova situacija opasna za vozača kada pada kiša koja se smrzava na tlu, koje su greške koje vozači najčešće rade?

Da, kao i sve u prometu, opasno je ako ne prilagodimo brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Po pitanju grešaka, svakako treba izbjegavati nagle pokrete upravljačem, nagla ubrzavanja i izbjegavati nagla kočenja.

Nadamo se da velika većina vozača već zna kako se ponašati kod ovakvih uvjeta, ali nikada nije na odmet dodatno upozoriti - pa kažite - što sve savjetujete vozačima koji su upravo sada na cestama ili tek kreću na put?

Da, svakako spomenuli ste i snijeg koji je ovog jutra zabijelio i u dijelu splitskog zaleđa. Imali smo zimske uvjete na brzoj cesti D1 Solin Klis. Sve nas to onda uči da je dobro na put ne kretati bez zimske opreme. Ona tijekom sljedećih i nekoliko tjedana pa možemo reći mjeseci, podrazumijeva sve četiri dobre zimske gume. Svakako pripazite ako se spominje i kiša koja se ledi na tlu. Paziti i prilikom izlazaka iz tunela. Drugačija je mikroklima u tunelu uglavnom zna biti suho, a vani, mokri i skliski kolnici ili pak zaleđeni.