U pucnjavi u američkoj vojnoj bazi jedan mrtav, drugi ranjen

U pucnjavi u američkoj zračnoj bazi u Novom Meksiku u utorak jedna je osoba poginula, a druga ranjena, prema vojnim dužnosnicima. Zračna baza Holloman u blizini Alamogorda, na jugu Novog Meksika, stavljena je pod blokadu oko 17.30 sati zbog izvješća o aktivnom strijelcu u blizini trgovine u bazi, prema priopćenju koje je objavila jedinica "49. krila".

Ranjena osoba prevezena je u bolnicu, a dužnosnici su potvrdili da je baza sigurna i da više nema izvanrednog stanja, piše Wahington Post.

"Hitne službe reagiraju na situaciju i trenutno nema prijetnje“, navodi se u priopćenju.

Nije poznat motiv pucnjave

Trgovina u bazi zatvorena je do daljnjega, priopćila je baza u objavi na Facebooku. Nisu objavljena ni imena upucanih osoba ni dodatni detalji o pucnjavi.

Baza od otprilike 240 četvornih kilometara dom je 49. krilu, koje podržava rad nacionalne sigurnosti i uključuje zrakoplovce i čuvare spremne za borbu, prema njihovoj web stranici.

Krilo osigurava pripadnike zrakoplovstva i svemirskih snaga, obučava pilote aviona F-16 Fighting Falcon, kao i pilote i operatere senzora bespilotnih letjelica MQ-9 Reaper.

Pripadnici te jedinice sudjelovali su u Drugom svjetskom ratu, Korejskom ratu, sukobima u jugoistočnoj i jugozapadnoj Aziji, kao i u NATO bombardiranju Srbije.

