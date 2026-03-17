Noćna likvidacija: Naoružani muškarac upao u kafić i ubio dvoje ljudi, u bijegu je

Dvije osobe su ubijene u pucnjavi koja se dogodila u noći na utorak u kafiću u njemačkom gradu Raunheimu, nedaleko od Frankfurta. Policija iz Darmstadta priopćila je da je napadač u bijegu, piše Fenix.

Naoružani muškarac ušao je u lokal oko 3.45 ujutro te ispalio više hitaca. Pogodio je dvije osobe koje su preminule od ozljeda. Nakon napada, osumnjičeni je pobjegao, a policija je odmah pokrenula opsežnu potragu. Na terenu je angažiran velik broj policijskih snaga, dok kriminalistički tehničari provode očevid i prikupljaju dokaze. Šire područje oko mjesta zločina privremeno je bilo zatvoreno za javnost.

Grad Raunheim ima oko 15.000 stanovnika i nalazi se u blizini frankfurtske zračne luke, što dodatno pojačava zabrinutost lokalnog stanovništva. Policija zasad nije objavila dodatne informacije o mogućem motivu niti o identitetu počinitelja, naglašavajući da je istraga u tijeku.

POGLEDAJTE VIDEO: Ekskluzivna snimka: Napadač iz Novog Zagreba ulazi u zgradi, ranjeni muškarac na podu