Imate mali stan? Dizajnerica interijera savjetuje kako ga urediti da izgleda prostrano

Mnogi vlasnici manjih stanova u nekom trenutku pomisle kako bi njihov dom trebao djelovati prostranije i ugodnije. Iako se namještaj uklapa i zidovi su obojeni, prostor se i dalje može činiti skučenim.

Prva pomisao često je rušenje zidova, no osjećaj prostranosti mnogo više ovisi o pametnim vizualnim odlukama nego o stvarnim kvadratima. Uz nekoliko dizajnerskih trikova, i najskromniji interijer može se pretvoriti u prozračan i privlačan dom, piše The Spruce.

Foto: Shutterstock

Boje igraju veliku ulogu

Iako je opće pravilo da svijetle boje otvaraju prostor, suvremeni dizajn pokazuje da se ne morate slijepo držati samo bijele. Nijanse poput bež, svjetlosive i pastelnih tonova reflektiraju svjetlost i čine sobu prozračnijom. Monokromatski pristup, gdje su zidovi, stolarija pa čak i strop obojeni u istu ili vrlo sličnu svijetlu nijansu, stvara dojam cjeline i vizualno briše granice, čineći prostor višim i otvorenijim.

Ipak, tamne boje ne treba potpuno otpisati, duboka, zagasita boja može stvoriti iluziju većeg prostora. Ovu tehniku popularizirala je britanska dizajnerica interijera Abigail Ahern, poznata po svojoj hrabroj upotrebi tamnih paleta. "Ljudi se instinktivno boje tamnih boja u malim prostorima, misleći da će ih 'progutati'. No, istina je upravo suprotna. Kada cijelu prostoriju, uključujući strop, obojite u duboku, zagasitu nijansu, zapravo brišete kutove i granice. Više ne možete jasno razaznati gdje završava zid, a gdje počinje strop, stvarajući dojam gotovo beskrajne dubine. Prostor tako poprima osjećaj intimnosti i prostranosti istodobno, dok se granice između površina postupno stapaju i nestaju", objašnjava.

Ovakav efekt posebno dobro dolazi do izražaja u manjim prostorijama s manje prirodnog svjetla jer im daje toplinu, dubinu i izraženiji karakter. Ključ je u skladnom povezivanju tonova i izbjegavanju naglih kontrasta koji vizualno prekidaju cjelinu prostora.

Foto: Shutterstock

Pametan raspored je važan

Prije nego što uopće odaberete boju, ključno je osmisliti raspored. Guranje cjelokupnog namještaja uza zidove često čini usku sobu još više tijesnom. Umjesto toga, "plutajući" raspored, gdje je sofa odmaknuta od zida tek nekoliko centimetara, stvara bolji protok i ravnotežu.

Jedna od najvećih zabluda je da mali stan zahtijeva isključivo mali namještaj. Nekoliko komada pravilnih proporcija djelovat će skladnije od mnoštva sitnih elemenata koji stvaraju vizualni nered. Tu filozofiju najbolje sažima načelo američkog arhitekta njemačkog podrijetla Miesa van der Rohea, koji je vjerovao da je "manje više". Često je isticao svojim studentima: "Prostor treba služiti ljudima, a ne obrnuto. Svaki komad namještaja mora imati svoju svrhu i svoje mjesto, stvarajući mir i red. U malom stanu, pretrpanost je neprijatelj spokoja. Odabirom nekoliko ključnih, dobro dizajniranih komada umjesto mnoštva sitnica, oslobađamo prostor ne samo fizički, već i mentalno."

Jedna veća sofa umjesto dvosjeda i fotelje može učiniti prostor kohezivnijim. Komadi s podignutim nogama, poput sofa, komoda ili stolica, omogućuju da se pod vidi ispod njih, što odmah stvara osjećaj prozračnosti. Prozirni materijali poput stakla ili akrila također pomažu jer ne blokiraju pogled.

Igra svjetla i odraza

Osvjetljenje je jedan od najpodcjenjenijih alata u malim prostorima. Umjesto jednog središnjeg rasvjetnog tijela, koje često stvara sjene u kutovima, koristite slojevitu rasvjetu. Kombinacija podnih i stolnih lampi te zidnih svjetiljki ravnomjerno će rasporediti svjetlost i vizualno proširiti prostoriju.

Ogledala su najučinkovitiji trik za stvaranje iluzije dubine. Veliko ogledalo postavljeno nasuprot prozoru udvostručit će količinu prirodne svjetlosti i reflektirati pogled, čineći da se zid "povlači". Umjesto više manjih, radije odaberite jedan impresivan, veliki komad koji će postati središnja točka sobe. Postoje brojne strategije uređenja uskih prostora koje koriste upravo ogledala za postizanje maksimalnog efekta.

Iskoristite visinu prostora

Kad je prostor ograničen u širini, fokus prebacite na visinu. Jednostavan trik je postavljanje karniše za zavjese što je više moguće, gotovo do stropa. Zavjese koje sežu od stropa do poda privlače pogled prema gore i stvaraju iluziju višeg stropa i većih prozora.

Birajte lagane i prozračne materijale koji neće vizualno opteretiti prostor. Sličan efekt postiže se i vertikalnim elementima poput visokih i uskih polica za knjige ili jedne veće umjetničke slike postavljene okomito. U konačnici, uređenje malog stana nije borba s ograničenjima, već prilika za kreativnost.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Kupnja prve nekretnine nikad skuplja, ali država vraća dio novca: Evo tko prolazi, a tko ne