Potpuno namještena slatka kućica i besplatan najam?! 'Nadam se da će netko useliti'

Televizor, police, tapeti, uokvirena slika i besplatan najam. Ovaj luksuzni stan u južnom Walesu ima sve – osim stanara. Zapravo, i nije baš namijenjen ljudima…

Slatki minijaturni apartman izgradila je ljubiteljica divljih životinja Kate MacRae u blizini britanskog grada Llandeilo u Walesu i čeka da se usele prvi ptičji stanari.

Kućica ima sve, baš kao pravi stan, a već su je došle pogledati brgljezi i plavetne sjenice. Za sada samo razgledavaju interijer i ponašaju se kao da ih najam zapravo ne zanima.

"Volim pronalaziti kreativne načine kako pomoći divljim životinjama'', objašnjava kroz smijeh Kate MacRae i dodaje da je neobičnu kućicu osmislila i izgradila kao dio svoje "agencije za nekretnine za ptice“. Mac Rea se specijalizirala za gradnju raznih kućica u kojima snima njihove stanovnike tijekom svakodnevnog života i podizanja mladih.

Kate svake godine gradi novu uređenu kućicu koristeći namještaj za lutke.

"Moj cilj je educirati i oduševiti ljude nevjerojatnom divljom prirodom koja posjećuje naše vrtove,“ kaže ova ljubiteljica prirode i ističe još jednu prednost svojih projekata. ''Ove kućice privlače interes ljudi koji inače ne bi bili zainteresirani za gledanje snimaka iz života ptica'', dodaje. Kamere već rade, a Kate se nada da će se uskoro pojaviti prvi pernati stanari.

Na Instagramu svoj projekt promovira na duhovit način.

"Smanjila sam najamninu za ovaj uređeni stan i ova velika sjenica ga je pogledala dva puta u jednom danu. Pitala je mogu li promijeniti sliku na zidu. Stvarno se nadam da će netko useliti. Hajde, sjenice… savršen je za tebe!“ piše oduševljeno.

Fanovi su oduševljeni. "Ne šalim se, ovo biste mogli iznajmljivati za 1000 funti mjesečno u Bournemouthu i zvati ga malim studiom'', stoji u jednom komentaru. "Ovo je nevjerojatno! Obožavam!'', piše drugi pratitelj. "Ako ga ptice neće, uzimam ga ja'', šali se treći.

Kućica će sada biti uključena u prijenose uživo na stranici WildlifeKate, koja se pojavila i u emisijama BBC Springwatch, Countryfile i The One Show – i možda napokon pronaći stanare koji ne mare za cijenu najma, već prije svega za obilje raznolike ptičje hrane.

