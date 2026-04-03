Isprva su je smatrali neuglednim korovom: Ova biljka krasi vrtove i balkone raskošnim bojama

Petunija je jedna od najzastupljenijih cvjetnica u ljetnim vrtovima, na balkonima i u gradskim cvjetnjacima. Ova biljka, podrijetlom iz Južne Amerike, s razlogom se ubraja među najpopularnije ljetnice na svijetu.

Pripada porodici pomoćnica (Solanaceae), što je čini srodnom rajčici, krumpiru i duhanu, od čijeg brazilskog naziva "petun" potječe i njezino ime. Iako su je europski botaničari prvotno klasificirali kao neugledan korov, kao rezultat višestoljetne hibridizacije, petunija danas predstavlja neizostavan element preljepog krajobraza, piše Elle Decor.

Cvatnja i svestrana primjena

Glavni razlog velike popularnosti petunije jest njezino iznimno dugo razdoblje cvatnje, koje traje od kasnog proljeća sve do prvih jesenskih mrazova. Odlikuje se iznimno širokom paletom boja: od nježnih pastelnih nijansi i bijele, preko jarkih ružičastih i crvenih, do dubokih ljubičastih, plavih pa čak i gotovo crnih tonova. Moderne sorte dostupne su i s atraktivnim uzorcima poput pruga, točkica ili kontrastnih rubova, a neke od njih, osobito one svjetlijih boja, u večernjim satima ispuštaju ugodan, slatkast miris.

Petunije su izrazito prilagodljive i svestrane. Ovisno o sorti, mogu se koristiti kao živopisan pokrivač tla u gredicama, saditi u balkonske sandučiće ili kao dominantne biljke u visećim košarama. Posebno su cijenjene puzave ili kaskadne sorte, poput onih iz serija 'Wave' i 'Surfinia', koje stvaraju spektakularne cvjetne slapove duge i do metar i pol, čime svaki prostor pretvaraju u bogato ukrašen ambijent.

Uvjeti za uzgoj i pravilna njega

Iako se smatraju relativno nezahtjevnima, petunije zahtijevaju ispunjenje nekoliko osnovnih uvjeta za bujan rast i obilnu cvatnju. Najvažniji preduvjet je lokacija s najmanje šest sati izravnog sunčevog svjetla dnevno. U sjeni će biljka rasti slabije, formirajući izdužene i tanke stabljike sa znatno manjim brojem cvjetova. Tlo mora biti dobro drenirano i umjereno plodno jer zadržavanje vode oko korijena može brzo dovesti do njegova truljenja.

Prilikom sadnje, bilo da se koriste kupljene sadnice ili se uzgajaju iz sjemena, važno je pričekati da prođe opasnost od mraza. Petunije zahtijevaju veliku količinu hranjivih tvari, stoga im je potrebna redovita prihrana. Preporučuje se korištenje tekućeg gnojiva bogatog fosforom i kalijem svakih desetak do četrnaest dana. Biljke u posudama zahtijevaju češće zalijevanje, ponekad i svakodnevno tijekom najviših ljetnih temperatura. Pritom je važno zalijevati izravno tlo, izbjegavajući kvašenje cvjetova i lišća kako bi se spriječio razvoj gljivičnih bolesti.

Jedan od ključnih postupaka u održavanju jest redovito uklanjanje ocvalih cvjetova, čime se potiče biljka da energiju usmjeri na stvaranje novih pupova umjesto na proizvodnju sjemena. Ako sredinom ljeta biljka postane izdužena i odrvenjela, preporučuje se orezati je za otprilike trećinu kako bi se potaknulo novo grananje i obnovila cvatnja.

Izazovi u uzgoju petunija

Unatoč otpornosti na visoke temperature, petunije imaju i određene slabosti. Njihovi nježni, ljevkasti cvjetovi osjetljivi su na jak vjetar i obilnu kišu, koja ih može lako oštetiti. Sorte s krupnim cvjetovima (Grandiflora) posebno su podložne oštećenjima od vlage, dok su one sitnocvjetne (Multiflora) nešto otpornije. Također, mogu ih napasti biljne uši i puževi. Njihovi listovi i stabljike prekriveni su finim, ljepljivim dlačicama koje, iako služe kao prirodna obrana od nekih insekata, lako skupljaju prašinu i nečistoće.

Iako pripadaju porodici pomoćnica, koja sadrži i neke otrovne vrste, petunije se općenito smatraju netoksičnima za kućne ljubimce poput pasa i mačaka. Zanimljiv je podatak da su njihove sjemenke iznimno sitne, gotovo poput prašine te im je za klijanje potrebna svjetlost. Zbog toga se pri sjetvi ne prekrivaju zemljom, već se samo lagano utisnu u površinu supstrata.

Uz pravilnu njegu, ova biljka osigurava raskoš boja tijekom cijele sezone, čime potvrđuje svoju ulogu neizostavnog ukrasa svakog vrta i balkona.

