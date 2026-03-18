Pogledajte razmjere krvavog napada na Libanon: Spasioci izvlače tijela ispod ruševina

Najmanje 20 ljudi je poginulo, a više od 30 je ranjeno u srijedu u izraelskom zračnom napadu na četvrt Bachoura u samom središtu Bejruta.

Napad je uslijedio neposredno nakon izraelskog vojnog upozorenja o evakuaciji.

U nešto više od dva tjedna u izraelskim napadima ubijeno je gotovo 1000 ljudi, dok je gotovo 2.500 ljudi ranjeno.

Izrael je najavio početak nove "kopnene operacije" u južnom Libanonu, a procjene pokazuju da su njegove snage do sada prodrle između sedam i devet kilometara unutar Libanona.

Zbog učestalih napada i naredbi za evakuaciju, procjenjuje se da je više od 800.000 ljudi raseljeno unutar Libanona, dok je gotovo 100.000 ljudi prešlo u Siriju.