Svi žele hrvatski 'crni dijamant', ali domaći ljudi upozoravaju: 'Oni ne poštuju pravila!'

Sezona crnog zimskog tartufa je pri kraju. No, u šumama Istre još se može pronaći pokoji vrijedan primjerak. Potraga traje satima, ali uz dobro istreniranog psa, promašaja gotovo da i nema.

Jeftiniji od bijelog, ali i dalje vrlo cijenjen. Zovu ga crni dijamant. Cijena mu ide i do 1500 eura po kilogramu. Zato u Istru sve češće dolaze i strani tartufari, upozorava predsjednik Udruge tartufara Istre Darko Muzica.

"Stvaraju nemir među domaćim tartufarima jer ne komuniciraju, ne poznajemo se. Ne znaju sve vrste tartufa i pitanje je koliko znaju vadit. Baš ih briga jesu li rupu zatrpali ili nisu što je nam jako bitno."

Stiže novi pravilnik i stroža pravila

Domaći upozoravaju sve ih je više, a pravila se često ne poštuju.

"Rapidno se povećava broj i ne znamo gdje će tom biti kraj. Vjerojatno kada bude i nas domicilnih tartufara sve dok se nešto zakonski ne regulira", ističe predsjednik Udruge tartufara Istre Darko Muzica.

Zato država najavljuje stroža pravila i to novim pravilnikom koji bi trebao stupiti na snagu s novom sezonom tartufa, prvoga rujna.

"Kako bi bilo koji prekomjeran krivolov bio maksimalno spriječen, kako bi se uvelo polaganje određenih ispita za dozvole, kako bi se dozvole za osobne potrebe ukinule kako bi se komercijaliziralo i na taj način kroz dodatni nadzor, transparentniji sustav posložio i jednostavno bili bi zaštićeni.", objašnjava ministar poljoprivrede, David Vlajčić.

Istarski bijeli tartuf uskorozaštićen proizvod?

Dobre vijesti i za istarski bijeli tartuf koji će uskoro dobiti nacionalnu zaštićenu oznaku izvornosti, kaže ministar poljoprivrede, David Vlajčić.

"Kroz nekakvih mjesec dana ćemo kao resorno ministarstvo poslati dokumentaciju prema Europskoj komisiji i inače ti postupci u okviru oko godinu dana dovode do toga da nakon 52 zaštićena proizvoda imamo 53 proizvoda."

Na putu je prema nacionalnoj, a potom i europskoj zaštiti. Još jedna potvrda njegove vrijednosti.