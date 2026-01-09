Marijana Mikulić iskreno o spašavanju braka: 'To nas je ponovno povezalo'

Glumica Marijana Mikulić (44) gostovala je u HRT-ovoj emisiji "Kod nas doma“, gdje je bez zadrške govorila o jednom od najizazovnijih razdoblja u životu. Otvoreno je priznala da je njezin dvadesetogodišnji brak sa suprugom Josipom prolazio kroz ozbiljnu krizu, u kojoj je u jednom trenutku razmišljala i o razvodu.

Govoreći o majčinstvu i svakodnevnim pritiscima, Mikulić se dotaknula razdoblja kada je njezin suprug godinu dana boravio u Njemačkoj, dok je ona sama kod kuće brinula o trojici sinova. Tada je, kako kaže, došla do potpune iscrpljenosti.

„Nakon što se muž vratio iz Njemačke, jednostavno sam pukla. Imala sam dijagnosticiran burnout i rekla sam mu da iduću godinu moramo posvetiti isključivo nama. Dogovorili smo se da ćemo svaki tjedan ići na dejt, bez izgovora" ispričala je glumica.

Naglasila je da nije bilo važno radi li se o koncertu, kazalištu ili običnoj večeri, već o vremenu koje su svjesno odvajali jedno za drugo. Taj dogovor, priznaje, bio je presudan.

„To nas je stvarno izvuklo. Vratilo nam je bliskost i podsjetilo nas zašto smo se uopće zaljubili" rekla je Mikulić, dodajući kako joj suprug danas pruža veliku podršku, posebno oko djece i kućanskih obaveza, kako bi ona mogla ostvariti sebe i profesionalno i privatno.

Teški period

Podsjetimo, 2023. godina bila joj je izričito zahtjevna zahtjevne. Uz renovaciju kuće, školovanje sina s ADHD-om, svakodnevicu s autizmom i suprugovu selidbu u Berlin, godinu je provela sama s djecom u nedovršenom domu.

Na društvenim mrežama tada je iskreno pisala o frustracijama, ali i olakšanju kada se suprug napokon vratio kući.

U jednoj od objava usporedila je to razdoblje sa životom „žene moreplovca“, ističući kako su razdvojenost i stalni odlasci bili iscrpljujući, ali su na kraju uspjeli sačuvati ono najvažnije - obitelj.

