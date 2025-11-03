Preminuo legendarni nogometaš Dinama, 'Džentlmen u kopačkama'! Bio je jedan od najvećih

Ponedjeljak navečer donio je veliku tugu u hrvatskoj nogometnoj javnosti. Umro je legendarni bivši nogometaš Dinama Rudolf Rudi Belin (83).

Istinska legenda

Dinamov navijački puk tuguje, ali ne samo Dinamov, nego općenito svi nogometni zaljubljenici u Lijepoj Našoj, jer Rudolf Rudi Belin je istinska legenda Dinama i hrvatskog nogometa. Posebno dobro ga se sjećaju stariji ljubitelji najvažnije sporedne stvari na svijetu u Hrvatskoj.

Rođen 4. studenog 1942. godine u Zagrebu, Belin je bio izvanredan branič, ali i vezni igrač, poznat po sjajnoj tehnici, odličnom pregledu igre te majstorskom izvođenju jedanaesteraca i slobodnih udaraca.

Veći dio karijere proveo u Dinamu

Veći dio svoje karijere (1959. – 1970.) proveo je u Dinamu, gdje je odigrao više od 400 utakmica i postigao 74 gola. S Plavima je osvojio Kup velesajamskih gradova 1967. godine, što je jedan od najvećih uspjeha kluba, te tri puta Kup Jugoslavije.

Belin je bio i član reprezentacije Jugoslavije, za koju je odigrao 29 utakmica i postigao 6 golova. Sudjelovao je i na Europskom prvenstvu 1968. godine.

Nakon završetka igračke karijere, posvetio se trenerskom radu, diplomiravši na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu. Tri puta je vodio prvu momčad Dinama, a obnašao je i funkciju direktora omladinske škole kluba.

Zbog svog elegantnog stila igre često su ga nazivali "Džentlmen u kopačkama". Rudi Belin ostat će upamćen kao jedan od najvećih igrača u povijesti Dinama.