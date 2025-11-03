GOOOL Luda utakmica! Dva autogola i golčina u prvih osam minuta, gosti si zabili s centra

12. kolo SHNL-a 3 Gorica : 1 Lokomotiva Tablice omogućuje Sofascore

Posljednja utakmica 12. kola SHNL-a između Gorice i Lokomotive u Velikoj Gorici počela je ludo. Već u 4. minuti, Gorica je povela. Napadali su domaći po lijevoj strani i dodali u sredinu, ali su izgubili posjed. Međutim, Katić je nespretno reagirao, izgubio loptu do koje je došao Pozo, zatim je pucao u drugi kut i sjajno pogodio za vodstvo Gorice. Dvije minute nakon, vidjeli smo šokantan autogol igrača Lokomotive.

Gorica je povela 2-0. Stojaković je dobio loptu na centru, vratio povratnu prema Posavcu, ali je bilo prejako i lopta je završila u mreži. U 8. minuti, Lokomotiva je smanjila na 2-1. Stojaković se najbolje snašao i lopta je od Matijaša otišla u gol domaće momčadi. U 33. minuti, Gorica je povela 3-1. Odličan ubačaj Trontelja završio je na glavi najboljeg igrača Gorice Jurice Pršira, koji je povećao prednost domaćina.