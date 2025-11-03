12. KOLO SHNL-A /

GOOOL Luda utakmica! Dva autogola i golčina u prvih osam minuta, gosti si zabili s centra

GOOOL Luda utakmica! Dva autogola i golčina u prvih osam minuta, gosti si zabili s centra
Foto: Igor Soban/pixsell

Tekstualni prijenos utakmice Gorica - Lokomotiva pratite na portalu Net.hr

Silvijo Maksan
Sport naš svagdašnji nije samo fraza. Na Net.hr-u od 2014.
3.11.2025.
18:45
Igor Soban/pixsell
12. kolo SHNL-a
3.11.2025.
18.00
3
Gorica
 
:
1
Lokomotiva
 

 

Posljednja utakmica 12. kola SHNL-a između Gorice i Lokomotive u Velikoj Gorici počela je ludo. Već u 4. minuti, Gorica je povela. Napadali su domaći po lijevoj strani i dodali u sredinu, ali su izgubili posjed. Međutim, Katić je nespretno reagirao, izgubio loptu do koje je došao Pozo, zatim je pucao u drugi kut i sjajno pogodio za vodstvo Gorice. Dvije minute nakon, vidjeli smo šokantan autogol igrača Lokomotive.

Gorica je povela 2-0. Stojaković je dobio loptu na centru, vratio povratnu prema Posavcu, ali je bilo prejako i lopta je završila u mreži. U 8. minuti, Lokomotiva je smanjila na 2-1. Stojaković se najbolje snašao i lopta je od Matijaša otišla u gol domaće momčadi. U 33. minuti, Gorica je povela 3-1. Odličan ubačaj Trontelja završio je na glavi najboljeg igrača Gorice Jurice Pršira, koji je povećao prednost domaćina.

