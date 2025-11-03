U TOPLOJ DOHI /

Ovo smo čekali 10 godina: Hrvatska otvara Svjetsko prvenstvo protiv jednog od favorita

Foto: Chara Savvidou/spp/imago Sportfotodienst/profimedia

Tekstualni prijenos utakmice U-17 Svjetskog prvenstva Hrvatska - Senegal pratite UŽIVO na portalu Net.hr

3.11.2025.
12:02
Sportski.net
Chara Savvidou/spp/imago Sportfotodienst/profimedia
1. kolo Svjetskog prvenstva do 17 godina
03.11.2025.
14:00
0
Senegal U17
 
:
0
Hrvatska U17
 

Uživo 

Od 14 sati hrvatska nogometna reprezentacija do 17 godina igra prvu utakmicu Svjetskog prvenstva u Katru. 

 

 

- Veliku najavu Svjetskog prvenstva pročitajte OVDJE.

Najava

Mladi hrvatski reprezentativci rođeni 1. siječnja 2008. i kasnije otvaraju Svjetsko prvenstvo u Kataru protiv Senegala, jednog od favorita turnira. Bit će to prvi nastup Hrvatske na ovakvom Svjetskom prvenstvu nakon 2015. kada smo igrali četvrtfinale. 

"Što se tiče prve utakmice i Senegala, oni su jako, jako dobri kao ekipa, jedni su od favorita cijelog turnira. Motorički su i individualno dobri, za jednu afričku reprezentaciju su i jako organizirani. Međutim, imamo i mi svoje adute, i mi smo kvalitetni i dobri te ako ponovimo igre iz pripremnih turnira, bit će to dobro. Najbitnije je da igrači budu koncentrirani i fokusirani na izvedbu te da uživaju u igri i ovakvom globalnom natjecanju", rekao je u najavi izbornik Marijan Budimir

Osim Senegala, Hrvatska u skupini ima i Ujedinjene Arapske Emirate te Kostariku. Dvije najbolje reprezentacije iz svak skupine prolaze dalje u nokaut fazu kao i osam najboljih prvoplasiranih. 

Prijenos utakmice ja na MAXSportu 1 kao i na besplatnoj FIFA-inoj platformi FIFA+. 

POGLEDAJTE VIDEO: Reprezentativci do 17 godina kreću po svjetski tron, prva utakmica donosi jednog od favorita

