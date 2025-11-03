Ovo smo čekali 10 godina: Hrvatska otvara Svjetsko prvenstvo protiv jednog od favorita

1. kolo Svjetskog prvenstva do 17 godina 0 Senegal U17 : 0 Hrvatska U17

Uživo

Od 14 sati hrvatska nogometna reprezentacija do 17 godina igra prvu utakmicu Svjetskog prvenstva u Katru.

🤞 Best of luck to #Croatia U-17 national team, as they begin their #U17WC adventure, today against Senegal! 🇭🇷🇸🇳



🏟️ Al Rayyan, Aspire Zone 1

🕑 14:00 CET

📺 MAXSport 1#Family pic.twitter.com/ki7AiUBVs5 — HNS (@HNS_CFF) November 3, 2025

- Veliku najavu Svjetskog prvenstva pročitajte OVDJE.

Najava

Mladi hrvatski reprezentativci rođeni 1. siječnja 2008. i kasnije otvaraju Svjetsko prvenstvo u Kataru protiv Senegala, jednog od favorita turnira. Bit će to prvi nastup Hrvatske na ovakvom Svjetskom prvenstvu nakon 2015. kada smo igrali četvrtfinale.

"Što se tiče prve utakmice i Senegala, oni su jako, jako dobri kao ekipa, jedni su od favorita cijelog turnira. Motorički su i individualno dobri, za jednu afričku reprezentaciju su i jako organizirani. Međutim, imamo i mi svoje adute, i mi smo kvalitetni i dobri te ako ponovimo igre iz pripremnih turnira, bit će to dobro. Najbitnije je da igrači budu koncentrirani i fokusirani na izvedbu te da uživaju u igri i ovakvom globalnom natjecanju", rekao je u najavi izbornik Marijan Budimir.

Osim Senegala, Hrvatska u skupini ima i Ujedinjene Arapske Emirate te Kostariku. Dvije najbolje reprezentacije iz svak skupine prolaze dalje u nokaut fazu kao i osam najboljih prvoplasiranih.

Prijenos utakmice ja na MAXSportu 1 kao i na besplatnoj FIFA-inoj platformi FIFA+.

