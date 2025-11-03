10 godina nakon velikog uspjeha, Hrvatska je ponovno sa SP: Ovo su svi detalji uoči prve utakmice

Deset godina je prošlo kao tren. Dobro, možda i nije kao tren, ali točno 10 godina je prošlo od posljednjeg nastupa hrvatske reprezentacije na Svjetskom prvenstvu U-17.

U ponedjeljak, 3. studenog u dalekom i toplom Katru počinje U-17 Svjetsko prvenstvo na kojem će nastupiti čak 48 reprezentacija, dvostruko više nego te 2015. kada je Hrvatska ostvarila povijesni uspjeh. Tada su U-17 reprezentativci u Čileu stigli do četvrtfinala gdje ih je izbacio Mali.

Posebno s tog prvenstva pamtimo osminu finala i veliku pobjedu nad Njemačkom. Momčad koju je vodio Dario Bašić izrodila je nekoliko budućih A reprezentativaca, Bornu Sosu, Josipa Brekala, Nikolu Moru, Luku Ivanušca, Martina Erlića, a valja spomenuti i Adriana Šempera, Ivana Nevistića, Nevena Đuraseka i tako dalje.

Što nas očekuje na ovogodišnjem SP-u

Vratimo se u sadašnjost. U Katru ćemo na osam stadiona od 3. do 27. studenog vidjeti 104 utakmice. Grupna faza trajat će od 3. do 11. studenog, a Hrvatska će prolaz tražiti protiv Senegala, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Kostarike. U 1/16 finala proći će prve dvije momčadi i osam (od 12) trećeplasiranih ekipa pa je točno zaključiti da je to i prvi cilj naše reprezentacije.

Gdje gledati Svjetsko prvenstvo

Hrvatska put započinje protiv Senegala od 14 sati po našem vremenu. Temperatura u Dohi bit će 30 stupnjeva, a prijenos je na MAXSportu. Sve se utakmice mogu pratiti i na FIFA-inoj besplatnoj platformi FIFA+.

"Što se tiče prve utakmice i Senegala, oni su jako, jako dobri kao ekipa, jedni su od favorita cijelog turnira. Motorički su i individualno dobri, za jednu afričku reprezentaciju su i jako organizirani. Međutim, imamo i mi svoje adute, i mi smo kvalitetni i dobri te ako ponovimo igre iz pripremnih turnira, bit će to dobro. Najbitnije je da igrači budu koncentrirani i fokusirani na izvedbu te da uživaju u igri i ovakvom globalnom natjecanju", rekao je u najavi izbornik Marijan Budimir.

Hrvatsku će predstavljati sljedeći igrači:

Vratari: Matej Grahovac (Osijek), Petar Nemet (Istra 1961), Vito Kovač (Rijeka)

Obrambeni: Petar Zvonimir Kostelac (Lokomotiva), Leon Jakirović (Dinamo), Raul Kumar (Istra 1961), Karlo Pajsar (Parma), Lukas Murica (Rijeka), Mateo Čupić (Hajduk), Nikola Radnić (Dinamo)

Vezni: Roko Vojvodić (Hajduk), Krešimir Radoš (Dinamo), Pavle Smiljanić (Lokomotiva), Niko Horvat (Borussia Mönchengladbach), Duje Slišković (Union Berlin), Jona Benkotić (Dinamo)

Napadači: Tino Kusanović (FC Nürnberg), Patrik Horvat (Dinamo), Andrija Burcar (Parma), Ivan Križić (Hertha BSC), Gabrijel Šivalec (Slaven Belupo)

Pretpozivi: Borna Ivanda (Tenerife), David Kalem (Osijek), Davor Bistre (Hajduk), Jona Ježić (Osijek), Bruno Mišura (Hajduk), Matko Bošković (Fiorentina)

