Tragedija u Coloradu: Bivša američka olimpijska nada optužena za ubojstvo Uber vozača

Bivša američka atletičarka i kandidatkinja za olimpijsku reprezentaciju SAD-a u bacanju kugle, Khayla Dawson (27), optužena je za ubojstvo Uber vozača u Colorado Springsu.

Prema izvješću policije, Dawson je navodno nožem usmrtila 38-godišnjeg Jeremyja Campbella, a zatim ukrala njegov automobil i novčanik.

Incident se dogodio u noći sa nedjelje na ponedjeljak, nakon što je Campbell, vozač Ubera, nestao. Njegov otac prijavio je nestanak, a policija je ubrzo otkrila da je Dawson bila posljednja osoba koju je prevozio.

Promijenila iskaz više puta

U početku je Dawson policiji tvrdila da je naručila vožnju kako bi posjetila prijateljicu, no kasnije je promijenila iskaz.

Prema zapisniku uhićenja, rekla je da se “osjećala zatvoreno u kući” i da je samo htjela izaći na vožnju kako bi se opustila i udahnula svjež zrak.

Kasnije je izjavila da je tijekom vožnje zaspala, a kada se probudila, vozač ju je navodno pokušao neprimjereno dodirivati.

Dawson je, prema vlastitim riječima, tada izvadila nož kako bi se obranila, tvrdeći da je Campbell prvi potegnuo oružje. Policija međutim navodi da je Dawson nož donijela sa sobom, što dodatno komplicira njezinu obranu.

Tijelo pronađeno na polju

Prema službenim informacijama, nakon sukoba je Dawson ostavila tijelo vozača u polju blizu pješačke staze u Eastonvilleu, a zatim se njegovim automobilom vratila u svoj stan.

Policija je pomoću signala s mobitela žrtve locirala vozilo i povezala ga s adresom osumnjičene.

U pretrazi stana, detektivi su pronašli nož izvađen iz kuhinjskog seta i novčanik žrtve sakriven u kutiji za ručak na kuhinjskom ormariću.

Optužbe i pozadina slučaja

Dawson se sada suočava s više kaznenih djela, među kojima su: ubojstvo prvog stupnja, otežana pljačka, krađa motornog vozila,,anipulacija dokazima.

Riječ je o bivšoj atletičarki i studentici koja je 2024. godine nastupila na olimpijskim kvalifikacijama u Eugeneu, gdje je osvojila 22. mjesto s hicem od 16,86 metara, ali se nije uspjela plasirati u reprezentaciju SAD-a.

