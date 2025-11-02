Što se događalo u Las Vegasu? Nakon Delijine borbe, još jedan sudac šokirao MMA svijet

Nakon burnih reakcija na spornu odluku u borbi Ante Delije i Walda Cortesa-Acoste, čini se da je ista večer u Las Vegasu donijela još jedan sudački skandal koji je šokirao MMA zajednicu.

Dok se domaći mediji uglavnom fokusiraju na nepravdu prema hrvatskom borcu, paralelno se dogodio još bizarniji incident, ovaj put u poluteškoj kategoriji, u meču između Billyja Elekane i Kevina Christiana.

Borac tapkao više puta – sudac nije reagirao

Borba je trajala manje od 90 sekundi kada je Elekana srušio protivnika i uhvatio ga u čvrsto gušenje s leđa.

Christian je tada jasno počeo tapkati po podu u znak predaje, ali sudac Chris Tognoni to jednostavno nije vidio jer je stajao na suprotnoj strani od mjesta događaja.

Komentatori su odmah shvatili što se događa.

“Tapka na daljoj strani!”, upozorio je komentator Brendan Fitzgerald, dok je Michael Bisping uzviknuo: “Tapkao je dvadeset puta!”

Nažalost, sudac je reagirao tek desetak sekundi kasnije, kada je Christian već bio bez svijesti na podu. Srećom, liječnici su brzo intervenirali, no scena je izazvala zgražanje publike i analitičara, koji su pozvali Nevadsku atletski komisiju da razmotri način na koji se suci raspoređuju oko oktogona.

Dvije sudačke pogreške iste večeri

Ironično, isti UFC event obilježila je i već naprijed navedena kontroverzna situacija u borbi Ante Delije, gdje je sudac Mark Smith pogrešno primijenio pravila video pregleda i dopustio nastavak borbe iako je, prema pravilima, borba trebala biti prekinuta i proglašena “no contest”.

Nakon nastavka, Delija je doživio težak nokaut, a MMA zajednica smatra kako je istog aspekta hrvatski borac oštećen.

O propustu je govorio i bivši UFC borac Igor Pokrajac za Net.hr, koji nije skrivao razočaranje:

“Očita greška suca Marka Smitha. Ima jako puno propusta, ali najveći krivac je upravo sudac. Već je i ranije imao kardinalne greške, u jednoj borbi borac je tapkao, a Smith to uopće nije primijetio i dečko je zaspao. Moglo je završiti ozbiljno. I sada isto borba je prekinuta, pa nastavljena. To je greška. Sudac je najviše kriv, a Delija najviše oštećen. Napravljena je velika nepravda.”

Sudci pod paljbom: MMA traži reformu

Ova dva slučaja iz iste večeri ponovno su otvorila pitanje kompetentnosti i nadzora UFC sudaca.

Navijači i borci pozivaju organizaciju da poveća odgovornost sudaca i uvede jasnije protokole za video provjeru i sigurnost boraca, jer, kako kažu mnogi – “jedna pogreška može imati ozbiljne posljedice”.

POGLEDAJTE VIDEO: Antonio Plazibat se vraća nakon dvije i pol godine: Poznat protivnik za Glory Collision 8