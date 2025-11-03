Nije je bilo godinu dana, a sad se vraća jača nego ikad

KONAČNO /

Zrinka Ljutić više neće biti usamljena na skijaškim stazama, jer uskoro joj se priključuje Leona Popović. Druga najbolja hrvatska skijašica uspješno se oporavila od teške ozljede koljena koju je zadobila u studenom prošle godine, tijekom treninga slaloma u SAD-u. Nije ju bilo godinu dana, a povratak Leone Popović očekuje se u finskom Leviju za manje od dva tjedna.

"Znam da će tu biti još puno izazova i da su sve to bili tek mali koraci, ali dosta se osjećam dobro i spremno, kondicijski stvarno super. Veselim se povratku utrkama", kazala je Leona Popović.