Nije je bilo godinu dana, a sad se vraća jača nego ikad

Leona Popović se vraća na stazu: Sve ide prema planu nakon teške ozljede
Zrinka Ljutić više neće biti usamljena na skijaškim stazama, jer uskoro joj se priključuje Leona Popović. Druga najbolja hrvatska skijašica uspješno se oporavila od teške ozljede koljena koju je zadobila u studenom prošle godine, tijekom treninga slaloma u SAD-u. Nije ju bilo godinu dana, a povratak Leone Popović očekuje se u finskom Leviju za manje od dva tjedna.
"Znam da će tu biti još puno izazova i da su sve to bili tek mali koraci, ali dosta se osjećam dobro i spremno, kondicijski stvarno super. Veselim se povratku utrkama", kazala je Leona Popović.