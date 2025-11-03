Zbrajaju žrtve nakon razornog potresa: 'Umro je pod ruševinama, i to tek što se oženio'

6,3 PO RICHTERU /

Afganistan je u ponedjeljak ujutro pogodio snažan potres magnitude 6,3 po Richteru. Odnio je najmanje 20 života. Prema posljednjim podacima u bolnice se javilo više od 600 ozlijeđenih. Spasilačke ekipe i dalje su na terenu, a strahuje se da će broj žrtava još rasti. Epicentar potresa bio je u blizini Mazar-e Sharifa grada s oko pola milijuna stanovnika.

Oštećena je i tamošnja čuvena Plava džamija, a šteta će prema prvim snimkama biti još veća kada stignu izvještaji nakon potresa. Afganistan se inače nalazi blizu spoja indijske i euroazijske tektonske ploče, što ga čini podložnim snažnim potresima.

"Potres je počeo oko 1 sat ujutro. Tresao je tako snažno da nismo mogli otvoriti vrata. Pokušali smo tri puta otključati, ali podrhtavanje je bilo prejako da bismo uspjeli. Trajalo je otprilike 15 sekundi", kazao je Mohammad Rahim.

"Spasio sam suprugu svog brata zajedno s ostatkom obitelji, ali jedan od nas je nedostajao. Očajnički sam ga tražio, a kasnije sam shvatio da je zaglavljen pod ruševinama. Nažalost, preminuo je i to tek što se oženio", kazao je Humayon Jan. Više doznajte u prilogu.