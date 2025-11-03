Baka preživjela pet dana u šumi bez hrane i vode, bila je nepomična! 'Iznenadilo nas je'
Nestala žena je pronađena živa jučer ujutro i predana timu hitne medicinske pomoći
Čudo kod Samobora! HGGS je pronašao stariju ženu koja je čak pet dana bila izgubljena u šumi bez hrane i vode! Nestala je u sredinom prošlog tjedna, a prvog dana za njom je tragala njezina obitelj.
U četvrtak je počela velika akcija u kojoj su, uz 16 članova HGSS-a Samobor, u potrazi sudjelovali i spašavatelji i timovi s potražnim psima iz Koprivnice, Bjelovara, Novske, Orahovice, Zlatar Bistrice, te policajci iz Jastrebarskog. Korišteni su u termovizijski dronovi i terenska vozila. Nestala žena je pronađena živa jučer ujutro i predana timu hitne medicinske pomoći.
Boris Mišević razgovarao je s pročelnikom HGSS-a Samobor, Nikolom Totom, koji je otkrio kako je baka uspjela preživjeti pet dana u šumi.
Ovo je poseban slučaj
Svi se to pitamo, svaki čovjek ima svoju individualnu razinu izdržljivosti, ali govorimo o starijoj ženi, naglasio je Mišević. Nije da HGSS nije imao spašavanja, ali ovaj slučaj je poseban.
"Naša doktrina rada i statistika kojom raspolažemo govori nam da ljudsko tijelo može izdržati ovakve napore i ovo je upravo taj dokaz i to je jedan glavni razlog zašto mi od potrage nikad ne odustajemo i tražimo do pronalaska", rekao je
Gospođa je invalid i sama činjenica da se teško kreće čini ovu priču još čudnijom, naglasio je Mišević.
"Kad smo došli i pričali sa sumještanima rekli su nam da jako teško hoda i da ima štap. Nije mogla otići daleko. Međutim, iz naših prijašnjih iskustava, valjda je to neka ljudska volja i adrenalin kada proradi, gospođa je završila u jako nepristupačnom području, zato je i trajalo malo dulje da je nađemo, ali uz uporan trud uspjeli smo je pronaći i vratiti na sigurno", rekao je Tot i dodao da je bila bez hrane i vode, doslovno nepomično na jednom mjestu četiri noći.
Ne sjeća se svega
Na pitanje kako se osjećao kad su je pronašli, jesu li bili "ekstra" sretni kaže:
"Pa naravno, prvo smo bili iznenađeni da je gospođa živa, a kad je počela pričati, dosta je bila lucidna, ne sjeća se ona svega što se dešavalo, ali taj osjećaj kad pronađemo živu osobu nakon toliko truda i vremena to je nešto neopisivo", rekao je, a na pitanje je li uspjela nešto reći kaže da nemaju informaciju.
"Zbrinuta je u bolnici, ali prisustvovao sam trenutku kada ju je sin ugledao - to je bio jedan jako emotivan trenutak za sve nas", rekao je.
