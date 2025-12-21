Ne može brže: Borba tek počela i pao je monstruozni kroše nakon kojeg nije bilo povratka

VRLO EKSPLOZIVNO /

Najbržu pobjedu na PFL-ovom finalu u Beninu upisao je teškaš s iskustvom u PFL-ovom regularnom formatu, Abraham "Jedan i jedini" Bably (8-2). Njemu je trebala samo dvadeset i jedna sekunda da nokautira Južnoafrikanca Justina Clarkea (4-1). Bably je od samog početka krenuo agresivno, bacajući prave bombe. Snažan desni kroše uzdrmao je Clarkea, a Bably je osjetio krv i dovršio posao serijom brutalnih ljevica koje su njegovog protivnika poslale u carstvo snova, osiguravši mu titulu prvog PFL prvaka Afrike u teškoj kategoriji.

