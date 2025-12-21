FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
VRLO EKSPLOZIVNO /

Ne može brže: Borba tek počela i pao je monstruozni kroše nakon kojeg nije bilo povratka

Najbržu pobjedu na PFL-ovom finalu u Beninu upisao je teškaš s iskustvom u PFL-ovom regularnom formatu, Abraham "Jedan i jedini" Bably (8-2). Njemu je trebala samo dvadeset i jedna sekunda da nokautira Južnoafrikanca Justina Clarkea (4-1). Bably je od samog početka krenuo agresivno, bacajući prave bombe. Snažan desni kroše uzdrmao je Clarkea, a Bably je osjetio krv i dovršio posao serijom brutalnih ljevica koje su njegovog protivnika poslale u carstvo snova, osiguravši mu titulu prvog PFL prvaka Afrike u teškoj kategoriji.

PFL gledajte na Voyo

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
21.12.2025.
20:53
M.G.
PflNokaut
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx