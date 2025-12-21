Bregana-Lipovac trenutačno najopterećenija dionica: HAK otkrio kada je najbolje krenuti na put

KAOS NA CESTAMA /

Nedjelju prije Božića obilježile su nove gužve, nepovoljni uvjeti na cestama uz maglu te vlažne i skliske kolnike. Znatno je mirnije na Bajakovu nego jučer, otkrila nam je Sandra Pučić iz HAK-a. 'Čekanja više nema. Još je manja kolona, ali zaista, nakon jučerašnjeg dana možemo reći da je mirno i promet se odvija normalno', dodala je.

Iz HAK-a napominju će još uvijek biti pojačanog prometa, posebice u smjeru istoka i u smjeru granica s Bosnom i Hercegovinom. 'To prije svega uključuje autocestu A3 Bregana-Lipovac, tako da još uvijek će biti čekanja na graničnim prijelazima. Ne vjerujemo da će to biti toliko duga čekanja kao što su to bila ovaj vikend', rekla je Pučić.

Riječ je o tranzitnim pravcima i putnicima koji putuju u Srbiju, Albaniju, BiH, Makedoniju. Dionica autoceste Bregana - Lipovac je u ovo doba najopterećenija. Iz HAK-a su otkrili da je na ovoj dionici jučer bilo i dosta prometnih nesreća.

HAK-ove prognoze za Badnjak kažu da dužih čekanja ni gužvi kao ovog vikenda neće biti. Promet bi trebao biti puno rasterećeniji.