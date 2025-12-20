Kakav završetak: Mađarski dragulj u 51. godini napravio šou za pamčenje!

PRAVI 'HELL' /

Glavna borba Hell Boxing Kingsa donijela je okršaj kakav su ljubitelji borilačkih sportova u regiji godinama priželjkivali. U ring su ušla dva velika imena, prvaci iz različitih borilačkih svjetova

S jedne strane bio je 51-godišnji Zsolt “Madár” Erdei, jedan od najtrofejnijih mađarskih boksača u povijesti. Bivši svjetski prvak po WBO i WBC verzijama te osvajač olimpijske bronce vratio se u ring nakon više od deset godina pauze, oslanjajući se na iskustvo, tehniku i prepoznatljivu ring-inteligenciju koja ga je krasila tijekom cijele karijere.

Nasuprot njega stajao je Attila Végh (40), slovačko-mađarska MMA legenda i bivši prvak Bellatora i Oktagona. Poznat po čvrstom gardu i snažnim udarcima, Végh je godinama gradio reputaciju u kavezu, ali je za ovu priliku poseban naglasak stavio na boksačku pripremu, svjestan da ga čeka tehnički iznimno zahtjevan protivnik.

Hell Boxing Kings iz Budimpešte mogli ste gledati isključivo na platformi VOYO.