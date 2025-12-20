FREEMAIL
šahovska bitka /

Taktička bitka za pojas u Podgorici: Zdravković nameće ritam, ali...

U borbi za pojas bantam kategorije, Miljan Zdravković i Josh Gentleman Hill iz Kanade vode iznimno strpljivu i taktički zahtjevnu borbu. Umjesto otvorenih razmjena, gledamo pravu šahovsku partiju u oktagonu.

Zdravković konstantno vrši pritisak, kontrolira prostor i pametno drži poziciju, ne dopuštajući protivniku da se razmaše. Hill traži prilike iz kretanja i distance, ali domaći borac zasad uspješno diktira tempo i smjer borbe, oslanjajući se na kontrolu i disciplinu.

Borba za naslov zasad se razvija kao nadmudrivanje, gdje će jedna pogreška ili precizan trenutak odlučiti pobjednika.

FNC 26 gledajte eksluzivno na platformi VOYO

20.12.2025.
23:03
Sportski.net
Fnc 26VoyoUživo
