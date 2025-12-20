FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
AUUU /

Hrvoje Sep predvidio nokdaun: Pogledajte 'mađarski ples' nakon udarca slovačkog ‘Muhammada Alija’

Jedan od najupečatljivijih trenutaka večeri na Hell Boxing Kingsu stigao je upravo u meču koji su mnogi unaprijed označili kao potencijalni show. Andrej Csemez, borac kojeg organizacija s razlogom naziva “Muhammad Ali”, još je jednom potvrdio zašto slovi kao jedno od najvećih otkrića turnira.

Csemez, prvi slovački boksač u posljednjih 25 godina koji se kvalificirao na Olimpijske igre, u ring je donio prepoznatljiv stil brzinu, ritam i pokret koji su ga proslavili još u amaterskim danima. Nakon čak 220 pobjeda u amaterskoj karijeri, profesionalni debi na HBK-u bio je tek početak, a cilj ostaje jasan: zadržati neporažen status što je duže moguće.

Hell Boxing Kings pogledajte na platformi VOYO

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
20.12.2025.
22:07
Sportski.net
Hell Boxing KingsVoyoUživo
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx