Hrvoje Sep predvidio nokdaun: Pogledajte 'mađarski ples' nakon udarca slovačkog ‘Muhammada Alija’

AUUU /

Jedan od najupečatljivijih trenutaka večeri na Hell Boxing Kingsu stigao je upravo u meču koji su mnogi unaprijed označili kao potencijalni show. Andrej Csemez, borac kojeg organizacija s razlogom naziva “Muhammad Ali”, još je jednom potvrdio zašto slovi kao jedno od najvećih otkrića turnira.

Csemez, prvi slovački boksač u posljednjih 25 godina koji se kvalificirao na Olimpijske igre, u ring je donio prepoznatljiv stil brzinu, ritam i pokret koji su ga proslavili još u amaterskim danima. Nakon čak 220 pobjeda u amaterskoj karijeri, profesionalni debi na HBK-u bio je tek početak, a cilj ostaje jasan: zadržati neporažen status što je duže moguće.

Hell Boxing Kings pogledajte na platformi VOYO