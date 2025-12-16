Sudar titana u Budimpešti: Erdei i Végh predvode Hell Boxing Kings spektakl

Još jedan veliki događaj čeka nas 20. prosinca 2025. u Papp László Sportskoj Areni u Budimpešti. Renomirana organizacija Hell Boxing Kings vraća se u mađarsku prijestolnicu s događajem koji obećava postati mjerilo za borilačke spektakle u regiji. Događaj pod nazivom HBK10: BUDAPEST GALA II. nije samo boksačka priredba; to je predbožićna eksplozija adrenalina i spoj vrhunskog sporta i zabave bez premca.

Glavna borba večeri donosi okršaj koji fanovi regionalnog mma i boksa su dugo priželjkivali. U ring ulaze dvije ikone, prvaci iz dva različita borilačka svijeta, kako bi konačno odlučili tko je veći. S jedne strane stajat će 51-godišnji Zsolt "Madár" Erdei, jedan od najvećih mađarskih boksača svih vremena. Bivši WBO i WBC svjetski prvak te osvajač olimpijske bronce, Erdei se nakon više od desetljeća vraća u ring kako bi još jednom demonstrirao svoju legendarnu tehniku, brzinu i ring-inteligenciju koje su ga učinile šampionom.

Nasuprot njemu bit će 40-godišnji Attila Végh, slovačko-mađarska MMA legenda i bivši prvak prestižnih organizacija Bellator i Oktagon. Poznat po svom neustrašivom stilu i razornoj snazi udaraca, Végh je stekao svjetsku slavu u kavezu, no kontinuirano je brusio svoje boksačke vještine. Sada će se suočiti s jednim od tehnički najpotkovanijih boksača svoje generacije prema pravilima boksa.

Hell Boxing Kings poznat je po produkciji koja se može mjeriti s najvećim događajima u Las Vegasu. Posjetitelje u Papp László Areni očekuje vrhunska audio i vizualna tehnologija koja stvara naelektriziranu atmosferu i jamči nezaboravno iskustvo.

Osim glavne borbe, program će biti ispunjen napetim profesionalnim mečevima u kojima će nastupiti olimpijci i nadolazeći talenti međunarodne scene. Očekuju se tehnički nokauti, dramatične sudačke odluke i uzbuđenje svjetske klase. Kao dodatni začin, organizatori najavljuju i borbe poznatih osoba, gdje su drama i zabava zajamčeni, a tenzije dosežu vrhunac.

Ambasador projekta, legendarni Roy Jones Jr., najbolje je sažeo filozofiju događaja: "Ovdje se susreću sport i spektakl. Ovdje se legende usuđuju preuzeti još jedan rizik. Morate biti tamo!"

Događaj u Budimpešti kruna je ambiciozne sezone za Hell Boxing Kings. Nakon iznimno uspješne 2024. godine, organizacija se strateški širila na nova tržišta s pet velikih događaja koje smo mogli gledati od kolovoza do prosinca 2025, a ovaj događaj je kruna godine. S novim, moderniziranim vizualnim identitetom i digitalnim pristupom usmjerenim na fanove putem društvenih mreža, HBK gradi nasljeđe koje spaja bogatu povijest boksa s modernom zabavom.

Viziju predvodi upravo Roy Jones Jr., čije je iskustvo jamstvo da projekt ostaje duboko ukorijenjen u boksačkoj tradiciji, istovremeno pomičući granice. Uz Erdeija, lica organizacije su i druge zvijezde poput MMA borca Gábora Borárosa i neporaženog profesionalnog boksača Balázsa Bacskaija, što potvrđuje da će domaća publika imati za koga navijati.

HBK10: BUDAPEST GALA II. više je od priredbe, to je sportski i društveni događaj kraja godine koji se ne propušta. 20. prosinca 2025., Papp László Arena bit će epicentar borilačkog svijeta, mjesto gdje će se ispisati povijest i gdje će legende još jednom pokazati svoju veličinu.

