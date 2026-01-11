Ante Ivanković: Od Dubrave do Bundeslige i novog projekta na obali Ohridskog jezera

Ante Ivanković ime je koje se sve češće spominje u hrvatskim rukometnim krugovima. Riječ je o 195 centimetara visokom lijevom vanjskom, rođenom 2000. godine u Zagrebu, čiji je karijerni put u samo nekoliko godina prošao kroz neke od najjačih europskih liga. Od dokazivanja u Ligi prvaka u dresu Celja, preko ostvarenja dječačkog sna u njemačkoj Bundesligi, pa sve do uloge jednog od vođa ambicioznog projekta u Sjevernoj Makedoniji, Ivanković gradi karijeru na čvrstim temeljima, a kuca i na vrata seniorske reprezentacije.

Rukometni počeci i eksplozija u Celju

Svoje prve rukometne korake Ivanković je napravio u zagrebačkoj Dubravi, gdje se profilirao kao jedan od najtalentiranijih mladih igrača i zaslužio status kadetskog i juniorskog reprezentativca. Prijelaz u slovenski RK Celje Pivovarna Laško 2021. godine pokazao se kao ključan potez. U dvije sezone provedene u Sloveniji, Ivanković se u potpunosti afirmirao na velikoj sceni. S Celjem je osvojio dva naslova državnog prvaka i, što je još važnije, stekao neprocjenjivo iskustvo igrajući u EHF Ligi prvaka. S ukupno 80 postignutih golova u dvije sezone elitnog natjecanja, skrenuo je na sebe pozornost brojnih europskih klubova.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ostvarenje sna u Bundesligi s gorkim okusom

U veljači 2024. godine uslijedio je transfer karijere. Njemački TVB Stuttgart odlučio se na neuobičajen potez i usred sezone otkupio njegov ugovor od Celja kako bi pojačao momčad u borbi za ostanak u najjačoj ligi svijeta. "Ovo je za mene ostvarenje dječačkog sna", izjavio je tada Ivanković po dolasku u Njemačku. Iako je debi bio kao iz snova, kada je u samo pola sata postigao pet golova moćnom Kielu, epizoda u Stuttgartu imala je i drugu stranu. "Nakon te utakmice, šest ili sedam sljedećih nisam odigrao ni sekunde, bez objašnjenja. Bilo je čudno", prisjetio se Ivanković u jednom intervjuu. Iako igrački nije u potpunosti zadovoljan, ističe kako je to bilo prelijepo iskustvo u kojem je osjetio mentalitet i organizaciju Bundeslige, gdje je svaka utakmica poput finala Lige prvaka.

Novi početak kao vođa projekta u Ohridu

Nakon godinu i pol dana u Njemačkoj, u ljeto 2024. godine odlučio se za, kako sam kaže, korak unatrag kako bi napravio dva naprijed. Potpisao je za sjevernomakedonski GRK Ohrid, klub koji s velikim ulaganjima i ambicijama želi pomrsiti račune velikanima poput Vardara i Eurofarma Pelistera. U Ohridu je dobio ulogu jednog od lidera momčadi, a ondje ga je dočekalo i poznato lice, Tilen Strmljan, s kojim je igrao i u Celju. Ivanković ne skriva da mu opušteniji mentalitet i život na obali Ohridskog jezera više odgovaraju. "Ponekad vam je potreban takav korak kako biste krenuli naprijed. Moj cilj je pomoći momčadi da u dvije godine zaigramo u Europskoj ligi", jasno je poručio o svojim ambicijama.

Put u reprezentaciji

Ivanković je bio član mlađih uzrasta hrvatske reprezentacije, s kojom je osvojio brončanu medalju na Europskom olimpijskom festivalu mladih 2017. godine. Za seniorsku vrstu debitirao je u travnju 2023. godine te se redovito nalazio na širim popisima izbornika Gorana Perkovca i Dagura Sigurdssona. To potvrđuje da se na njega ozbiljno računa kao na budućnost hrvatskog rukometa na poziciji lijevog vanjskog. Njegov razvoj, iskustvo iz jakih liga i želja za napretkom čine ga igračem čije vrijeme tek dolazi.

POGLEDAJTE VIDEO: Kad se skrati ruka tu je Cindrić Luka! Ako sad bude pravi bit će veliki dobitak za reprezentaciju