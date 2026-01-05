Sitno brojimo do rukometne ludnice: 'Zahvalan sam kakvu ekipu imam'

Hrvatska muška rukometna reprezentacija u punom je pogonu, a upravo je doživjela novi udarac. Maloprije je stigla vijest o ozljedi Leona Ljevara, koji mora na operaciju koljena. Sve dosad u miru i tišini Preloga radilo se maksimalno jer Europsko prvenstvo koje se igra u Švedskoj, Danskoj i Norveškoj - kuca na vrata. Bazu reprezentacije posjetila je Ines Goda Forjan.

Do početka Europskog prvenstva točno je deset dana, a do prve hrvatske utakmice - dvanaest. Podiže se forma, ali i slaže taktika. Drugim riječima, izbornik Dagur Sigurdsson ima pune ruke posla.

"Već smo dvije godine zajedno, uglavnom u istom sastavu, pa nam je potrebno manje vremena da uđemo u ritam. Sada možemo raditi i na uvođenju novih stvari i razvijati se kao momčad", priča izbornik Sigurdsson.

Radi se maksimalno ozbiljno i odgovorno, a o svemu se brine kapetan Ivan Martinović koji će prvi put u toj ulozi povesti Hrvatsku na veliko natjecanje.

'Srna, Lučin i Klarica treniraju punom snagom'

"Slušaju svi! Mislim da su svi profesionalci, imamo svi tu disciplinu, radimo svi dobro, svatko daje svoj maksimum i mogu stvarno biti zahvalan kakvu ekipu imam",kaže novi kapetan reprezentacije Ivan Martinović.

Dobra vijest je da Zvonimir Srna, Tin Lučin i Luka Lovre Klarica, koji su donedavno imali problema s ozljedama, sada konačno treniraju punom snagom i nemaju nikakvih poteškoća

"Klarica, Srna, Lučin - svi su dobro. Ne vidim kod njih nikakve probleme, ali uobičajeno je da u ovom razdoblju neki igrači imaju manjih poteškoća. Zbog toga je s nama ovdje velik liječnički tim. Nadam se da će svi proći kroz ovu fazu bez velikih ozljeda", kaže izbornik.

Nakon svjetskog srebra, Hrvatsku ostale reprezentacije gledaju drukčijim očima. Sada taj uspjeh treba opravdati i na europskom terenu. Svjestan je toga i prvi vratar reprezentacije, Dominik Kuzmanović, najbolji hrvatski rukometaš u prošloj godini

"Mogu reći da je bila jako dobra godina. Mislim da je na našem prvenstvu postavljen temelj i zbog toga sam jako sretan. Naravno da je lijepo primiti nagradu, ali evo sad se već fokusiramo na druge stvari odnosno na prvenstvo", rekao je Dominik Kuzmanović.

U Malmöu nas čeka start protiv Gruzije pa ključna utakmica s Nizozemskom te za kraj prvog kruga - domaćin Švedska. Samo dvije reprezentacije prolaze dalje

"Da, nadamo se da ćemo ponoviti nešto ovako lijepo kao i prije godinu dana. Nadam se da ćemo krenuti s pobjedom protiv Gruzije. Ali trebamo se protiv Nizozemske jako dobro pripremiti. Igraju brz rukomet. Pogotovo Steins koji ima tu kontrolu u napadu pa jedan Versteijnen koji trenutno igra na velikoj razini na desnom vanjskom. Mislim da tu trebamo staviti fokus i nadam se uzet dva boda", zaključio je kapetan.

Odbrojavanje počinje! Vrijeme je za neku novu rukometnu ludnicu...