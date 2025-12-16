Iz Pule do Super Orlova: Kako je igrač Istre 1961 postao dio nove Nigerijske generacije

Osim Dinamovog dvojica Bakrar i Bennacer, vidjeti ćemo još imena HNL travnjaka, na ovogodišnjem Afričkom kupu nacija. Poziv u reprezentaciju Nigerije rijetko dolazi slučajno, a još rjeđe igračima koji nastupaju u SHNL-u. Upravo zato je priča Salima Lawala Faga posebna. Krilni napadač Istre 1961 početkom mjeseca dobio je poziv među Super Orlove uoči Afričkog kupa nacija, turnira koji u Africi ima gotovo mitski status.

Za Nigeriju je to natjecanje ove godine puno više od borbe za trofej. Nakon što su ostali bez plasmana na Svjetsko prvenstvo 2026., Savez i reprezentacija nalaze se u fazi ozbiljnog preslagivanja, a svaki novi igrač promatra se kao dio nužnog “reseta”.

Još je svježe sjećanje na šok u Rabatu, gdje je DR Kongo nakon izvođenja jedanaesteraca izbacio Nigeriju iz dodatnih kvalifikacija za SP. Taj poraz izazvao je burne reakcije, uključujući i kontroverzne izjave izbornika Eric Chellea, koji je javno sugerirao da su Kongovci koristili “vudu” kako bi poremetili izvođače penala.

Iako su takve izjave naišle na podsmijeh i kritike, Chella je ipak zadržao posao. No jedno je jasno, Afrički kup nacija njegova je posljednja velika prilika. Loš rezultat značio bi i kraj mandata. U tom kontekstu pojavljuje se Lawal Fago (22). U Istru 1961 stigao je izravno iz Nigerije, nakon što su ga skauti pulskog kluba zapazili na turniru u Italiji. Reprezentativni filter već je prošao, nastupio je za Nigeriju na U-20 Svjetskom prvenstvu 2023. u Argentini, gdje su Nigerijci senzacionalno izbacili domaćina, ali su zaustavljeni u četvrtfinalu.

Posebnu težinu pozivu daje činjenica da Nigerija ima više od 50 ofenzivaca skupljih od Lawala, uključujući zvijezde poput Victora Osimhena, Ademole Lookmana i Alexe Iwobija. Upravo s njima će dijeliti svlačionicu, dok su neka poznata imena ostala izvan popisa, što dovoljno govori o povjerenju koje Chella ima u igrača Istre 1961.

U reprezentaciji ga čeka snažna konkurencija, ali i idealna prilika za učenje uz imena poput Chukwuezea, Onuachua, Dessersa ili Ejukea. Nigerija će prije Afričkog kupa odigrati prijateljsku utakmicu protiv Egipta u Kairu, gdje bi Lawal mogao upisati i debi. Sam turnir u Maroku otvaraju 23. prosinca protiv Tanzanije, zatim slijede Tunis i Uganda.

Hoće li dobiti minute ili ne, u ovom je trenutku gotovo sporedno. Sam poziv na Afrički kup nacija ogroman je iskorak i za mladog igrača, i za Istru 1961, koja se još jednom potvrđuje kao klub sposoban razvijati reprezentativni potencijal.

