Dinamo pri samom vrhu europske efikasnosti, ali doma ima drugačiju priču

Velika pobjeda Dinama u Koprivnici. donijela je Modrima povratak na vrh SHNL-a i bod prednosti ispred Hajduka uoči posljednjeg jesenskog kola. No osim rezultata, utakmica je još jednom potvrdila ono što Dinamo ove sezone čini posebnim je to da ima iznimnu širinu u golgeterskom učinku.

Pogocima u nedjelju, Miha Zajc i Ismael Bennacer postali su već 17. i 18. različiti strijelci Dinama u svim natjecanjima ove sezone. Riječ je o rijetko viđenoj raspodjeli golova, što Mariju Kovačeviću daje luksuz da prijetnja dolazi s gotovo svih pozicija.

Ipak, nisu se svi upisali među strijelce. Od igrača koji su dobivali minutažu, bez pogodaka su zasad Josip Mišić, Bruno Goda, Moris Valinčić, Matteo Perez Vinlöf, Noa Mikić, Robert Mudražija i Ronaël Pierre-Gabriel. Za neke od njih ostaje otvoreno pitanje hoće li uopće dobiti priliku da se upišu među strijelce prije nego što im se put s Maksimira možda raziđe.

Gledajući europsku scenu, Dinamo se po efikasnosti nalazi u vrlo respektabilnom društvu. U sezoni 2025./26. Modri su četvrta najefikasnija momčad Europske lige, s 57 pogodaka u 25 utakmica i prosjekom od 2,28 gola po susretu. Ispred su tek Midtjylland, Ferencváros i Crvena zvezda, dok Dinamo nadmašuje mnoge poznatije europske brendove po širini strijelaca.

Unatoč europskim brojkama, Dinamova realizacija u SHNL-u zasad je tek u sredini povijesnog poretka lige. Trenutačnih 36 pogodaka u polusezoni daleko je od rekorda iz sezone 2022./23., kada je Dinamo na polovici prvenstva imao čak 50 golova.

No prilika za pomak stiže već u subotu. Lokomotiva dolazi na Maksimir, bez pobjede u posljednjih osam kola, dok Dinamo traži revanš za poraz iz prvog dijela sezone i potvrdu titule jesenskog prvaka.

