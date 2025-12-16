Inter opet želi Dinamova igrača: Do transfera bi moglo doći već u siječnju

Jedan Dinamov igrač već je privukao pažnju europskih velikana, a kako javlja talijanski insajder, Gianluca Di Marzio, moglo bi do transfera doći već u siječnju.

Riječ je o Morisu Valinčiću, desnom beku koji je ljetos stigao iz Istre u Dinamo za 1,3 milijuna eura. Valinčić je bio odličan na početku sezone, ali se na utakmici protiv Vukovara u Vinkovcima ozlijedio je i izvan terena je od kraja listopada. Iz Italije se pojavila informacija da ga želi milanski Inter.

Sve o Dinamu čitajte na portalu Net.hr.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Inter također počinje razmišljati o sljedećem zimskom prijelaznom roku. Ako se Dumfries ne oporavi, nakon Sučićevog mogao bi uslijediti ponovni dogovor s Dinamom iz Zagreba. Nerazzurri su zainteresirani za Morisa Valinčića, hrvatskog desnog beka rođenog 2002. godine", piše Di Marzio.

Moris Valinčić trebao bi se oporaviti do drugog dijela sezone, ali ako Inter pošalje jaku ponudu u Zagreb mogao bi već taj dio sezone odraditi u Italiji.

POGLEDAJTE VIDEO: Derbi Učke počeo već na parkingu: Nastavak okršaja Istre i Rijeke gledamo sljedeće godine