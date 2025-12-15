Dinamo je konačno upisao jednu uvjerljivu predstavu. Modri su u Koprivnici pobijedili Slaven Belupo 5:2. Dva pogotka zabili su Miha Zajc i Dion Drena Beljo, a jedan je dodao Ismael Bennacer.

Posljednjih pola sata dobio je i Dinamov vunderkind Cardoso Varela. Portugalac se nakon velike pobjede javio na Instagramu. "Važna pobjeda, hvala vam na podršci, Bad Blue Boys", napisao je mladi Varela, a vrlo brzo mu je odgovorio Arber Hoxha koji je napisao: "Kako si naučio hrvatski svaka čast".

Sve o Dinamu čitajte na portalu Net.hr.

Foto: Screenshot/instagram

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Varela je napisao odgovor koji je oduševio sve: "Već sam Hrvat", napisao je Varela. Očito je dobra energija između stranaca u Dinamovoj svlačionici koji uče hrvatski jer smo u zadnje vrijeme svjedočili Hoxhinim intervjuima na hrvatskom. Mora se pohvaliti njihov trud.

POGLEDAJTE VIDEO: Ne baš sjajan dan za hrvatske skijaše na slalomu Svjetskog kupa u francuskom Val d'Isereu: Evo što je rekao Kolega