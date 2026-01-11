Dobivao je instrukcije od Balića, a već ima iskustva s Hrvatskom i medaljama

Tin Lučin, jedan od najtalentiranijih hrvatskih rukometaša mlađe generacije, već nekoliko sezona brani boje Nexea nakon uspješnog razdoblja u poljskoj Wisłi Płock. Ovaj 26-godišnji Riječanin povratkom u Hrvatsku preuzeo je u svoje ruke igru Nexea, a postao je i neizostavan član hrvatske rukometne reprezentacije, čiji je jedan od najbitnijih igrača.

Osobni profil

Rođen 16. kolovoza 1999. godine u Rijeci, Lučin je svojim impresivnim fizičkim predispozicijama (visina 196 cm, težina 98 kg) i izvanrednim tehničkim sposobnostima vrlo rano privukao pozornost rukometnih stručnjaka. Primarno igra na poziciji lijevog vanjskog, iako se uspješno snalazi i kao srednji vanjski.

Rukometni put

Početci karijere

Svoju seniorsku karijeru započeo je u redovima RK Kozale, nakon čega je uslijedio transfer u RK Zamet gdje je pokazao svoj potencijal u hrvatskoj Premijer ligi. Sljedeća stanica bila mu je PPD Zagreb, s kojim je osvojio Premijer ligu u sezoni 2017./18. te Kup Hrvatske 2018. godine.

Inozemna karijera

Nakon Hrvatske, Lučin se 2019. godine otisnuo u španjolsku ligu gdje je nastupao za Ademar León. Godine 2021. prelazi u poljsku Wisłu Płock, s kojom postiže zapažene rezultate - osvaja Kup Poljske 2022. i 2023. godine te ostvaruje značajan uspjeh u EHF Europskoj ligi osvojivši treće mjesto 2022. godine.

Povratak u Hrvatsku

Prelazak u RK Nexe označava značajan korak u Lučinovoj karijeri. Došao je kao dio velikog remonta našičkog kluba, koji je nakon sezone bez trofeja odlučio značajno osvježiti svoj roster. S obzirom na njegove impresivne nastupe u Ligi prvaka, gdje je za Wisłu Płock postigao 76 golova u sezoni 2023./24., očekivanja od njegovog doprinosa klubu bila su velika, no za sada Nexe nije napravio značajan iskorak.

Reprezentativna karijera

Lučin je svoj talent pokazao već u mlađim kategorijama, osvojivši srebrnu medalju na Europskom prvenstvu do 18 godina 2016. godine. U seniorskoj reprezentaciji Hrvatske debitirao je 2021. godine, a posebno se istaknuo na Europskom prvenstvu 2022., gdje je postigao 28 golova u sedam utakmica, postavši jedan od ključnih igrača reprezentacije. Nakon toga je Lučin igrao i na Euru 2024., ali i na Svjetskom prvenstvu 2025. na kojemu je Hrvatska bila druga.

Europsko rukometno prvenstvo 2026. gledajte na kanalima RTL-a i platformi VOYO, a pratite na portalu Net.hr. Portal Net.hr donosi vam jedinstveno rukometno iskustvo.

Zanimljivosti

Tin dolazi iz rukometne obitelji - njegov brat Fran također je rukometaš i igra na poziciji vratara. Tijekom karijere, Lučin je dobivao savjete od legendarnog Ivana Balića, što je nesumnjivo doprinijelo njegovom razvoju kao igrača. Njegova igra često se uspoređuje s igrom Blaženka Lackovića, jednog od najboljih hrvatskih rukometaša svih vremena.