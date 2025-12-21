Najmračniji dani Australije: Strah, pojačane mjere sigurnosti i tisuće u tišini

OTAC I SIN UBILI 15 LJUDI /

Australija je tjedan dana nakon smrtonosnog antisemitskog napada odala počast žrtvama na brojnim mjestima širom zemlje. U napadu, koji je šokirao naciju, otac i sin ubili su 15 osoba, dok su deseci ranjeni.

Na plaži Bondi u Sydneyju okupljeni su cvijećem i molitvom odali počast ubijenim sugrađanima tijekom blagdana Hanuke. Osmi i posljednji dan ovog židovskog blagdana službeno je proglašen Danom sjećanja, kako bi se iskazala solidarnost sa židovskom zajednicom i odale počasti žrtvama. Bdijenje je održano uz pojačanu policijsku prisutnost.

Na događaju se pojavio i australski premijer, kojem su okupljeni zviždali zbog porasta antisemitskih napada u zemlji. Židovski čelnici pozvali su na osnivanje savezne komisije koja bi dodatno istražila napad. Premijer je, pak, odmah naredio istragu rada policije i obavještajnih službi.

Napad, proglašen terorističkim činom, najkrvaviji je u Australiji u posljednjih 30 godina. Policija je navela kako je ponašanje dvojice napadača nadahnuto ideologijom Islamske države. Još veću tragediju spriječio je prolaznik Ahmed al Ahmed, koji je srušio i razoružao jednog od napadača, a njegov otac je na današnjem bdijenju pozdravljen pljeskom.

Istovremeno, u Sydneyju je održan i antiimigracijski prosvjed kojeg su organizirale nacionalističke organizacije australske desnice, dok je židovska zajednica i dalje u žalosti.

Australija ima oko 28 milijuna stanovnika, a židovska zajednica broji približno 117 tisuća članova.

Više informacija i detalje pogledajte u prilogu