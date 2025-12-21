'Kralj mnogih nacija' u glavnoj borbi večeri uništio 'Zločestog dečka'

LUDNICA U BENINU /

U glavnoj borbi večeri PFL finala u Beninu, Južnoafrikanac Nkosi "Kralj mnogih nacija" Ndebele (11-3) potvrdio je status favorita protiv sunarodnjaka Boulea "Zločestog dečka" Godogoa (4-2) i postao prvi PFL prvak Afrike u bantam kategoriji. Ndebele je od prve sekunde nametnuo svoj ritam, pogađajući Godogoa snažnim udarcima. Iako je Godogo u drugoj rundi uspio doći do rušenja, Ndebele se brzo vratio na noge i nedugo zatim plasirao razoran udarac nogom u tijelo. Bio je to precizan udarac u jetru nakon kojeg se Godogo srušio na pod, signalizirajući kraj borbe i veliko slavlje za novog prvaka.

PFL gledajte na Voyo