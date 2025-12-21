Patrik (10) pušta kosu kako bi je darovao djeci oboljeloj od raka: 'Meni to znači puno'

DJEČAK S MISIJOM /

Dobrota se ne mjeri veličinom geste, već spremnošću da se pomogne, čak i kada na prvi pogled ne shvaćamo koliko nesebičan čin znači drugima. Primjer ove humanosti dolazi od desetogodišnjeg Patrika Ilića iz Zagreba, učenika petog razreda Osnovne škole Julija Klovića.

Foto: Rtl Danas

Patrick već godinama pušta kosu s ciljem da je donira djeci oboljeloj od malignih bolesti, koja je koriste za izradu perika. Iako mu kosa još treba narasti dodatnih deset centimetara za novu donaciju, njegova predanost i srce veliko koliko i njegova misija inspiriraju sve oko njega.

"Ideja mi je došla prvo kad sam bio manji, kad sam bio u bolnici zbog epilepsije, pa mi je mama rekla da sam ja najzdraviji tamo. Kasnije mi je pokazala video kad sam imao 6 godina i tad sam počeo puštati kosu da bi ju donirao. Već doniram 4 godine, ali mi treba 2 godine da mi naraste i sad ću 2. puta donirati," kaže Patrick.

Dugu kosu nije lako održavati, priznaje Patrick, ali to je za njega najmanji problem kad zna da njegova gesta može donijeti osmijeh i nadu djeci koja se bore s teškim bolestima.

Foto: Rtl Danas

Trenutno oboljela djeca čekaju na perike oko mjesec dana, a donirati kosu mogu svi, uz ispunjavanje određenih uvjeta. Patrickova priča podsjeća da i najmanji, ali iskreni čin dobrote može imati ogroman utjecaj.

Cijelu priču pogledajte u videu