Patrik (10) pušta kosu kako bi je darovao djeci oboljeloj od raka: 'Meni to znači puno'
Dobrota se ne mjeri veličinom geste, već spremnošću da se pomogne, čak i kada na prvi pogled ne shvaćamo koliko nesebičan čin znači drugima. Primjer ove humanosti dolazi od desetogodišnjeg Patrika Ilića iz Zagreba, učenika petog razreda Osnovne škole Julija Klovića.
Patrick već godinama pušta kosu s ciljem da je donira djeci oboljeloj od malignih bolesti, koja je koriste za izradu perika. Iako mu kosa još treba narasti dodatnih deset centimetara za novu donaciju, njegova predanost i srce veliko koliko i njegova misija inspiriraju sve oko njega.
"Ideja mi je došla prvo kad sam bio manji, kad sam bio u bolnici zbog epilepsije, pa mi je mama rekla da sam ja najzdraviji tamo. Kasnije mi je pokazala video kad sam imao 6 godina i tad sam počeo puštati kosu da bi ju donirao. Već doniram 4 godine, ali mi treba 2 godine da mi naraste i sad ću 2. puta donirati," kaže Patrick.
Dugu kosu nije lako održavati, priznaje Patrick, ali to je za njega najmanji problem kad zna da njegova gesta može donijeti osmijeh i nadu djeci koja se bore s teškim bolestima.
Trenutno oboljela djeca čekaju na perike oko mjesec dana, a donirati kosu mogu svi, uz ispunjavanje određenih uvjeta. Patrickova priča podsjeća da i najmanji, ali iskreni čin dobrote može imati ogroman utjecaj.
Cijelu priču pogledajte u videu