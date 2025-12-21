Važna ceremonija u katedrali prije dolaska vjernika: Crkva ovo propisuje u posebnim slučajevima

POVIJESNI DOGAĐAJ /

Sve je spremno za Božić u Zagrebačkoj katedrali. Nakon godina čekanja i zatvorenih vrata, simbol grada napokon se otvara javnosti. Prije dolaska vjernika u katedralu treba obaviti važnu ceremoniju.

Više detalja u RTL Danas otkrio je mons. Josip Kuhtić, kanonik Prvostolnog kaptola zagrebačkog, koji se prisjetio i žalosnih trenutaka kada je ušao u katedralu poslije potresa.

Nakon obnove, u srijedu će se u njoj služiti prva sveta misa, zornica u šest sati. 'To je prvo bogoslužje, euharistijsko slavlje nakon pet, šest godina. Imali smo euharistijska slavlja poslije prvog potresa, a onda se dogodio drugi potres u prosincu i od tada je katedrala zatvorena i intenzivno se radi na obnovi zagrebačke prvostolnice', rekao je mons. Kuhtić.

Povijesni dan za zagrebačku Nadbiskupiju

Važna ceremonija održat će se prije svete mise. Riječ je o svečanom blagoslovu pred katedralom koji Crkva propisuje onda kada dođe do urušavanja odnosno oštećenja neke tako važne vjerske građevine, posebno kad je riječ o obnovi kroz koju je prošlo niz ljudi.

No radovi i dalje nisu dovršeni. Unutra se nastavlja restauracija, a hoće li biti moguće provoditi mise s obzirom na radove, mons. Kuhtić odgovara: 'U Nadbiskupiji je odlučeno da će se svete mise služiti svake nedjelje u 10 sati, imat ćemo svetu misu polnoćku, pa na Božić. U nedjelju 28. prosinca se vraćaju relikvije blaženog Alojzija Stepinca iz Krašića u našu zagrebačku prvostolnicu na svoje staro mjesto'. Cijeli razgovor s mons. Josipom Kuhtićem pogledajte u prilogu