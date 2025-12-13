Katedrala se otvara za polnoćku! Ali radovi nisu gotovi: Provjerili smo koliko će još trajati obnova

Nakon potresa koji je bio prije gotovo šest godina unutarnja obnova zagrebačke katedrale je gotova, pa je katedrala sigurna za vjernike. Prva misa održat će se za polnoćku. Ipak, vanjski radovi i dalje traju. Gotova je tek prva faza obnove. No, vjernici će na misna slavlja bez problema moći i nakon Božića.

Foto: Sanjin Strukic/pixsell

"Čekaju nas kad govorimo o interijeru i cjelovita obnova i posebno konzervatorsko-restauratorski radovi i na svim oltarima, na stropu, na svodovima", kazala je ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek.

Procjene su da bi u obnovu katedrale do kraja godine trebalo biti uloženo čak 47 milijuna eura.

Foto: Sanjin Strukic/pixsell

"Ovakav proračun niti jedna katedrala u svijetu nema. Ovoliko detaljan, ovoliko precizan i s ovoliko vremena koje su kolege uložile upravo svojom ljubavlju i znanjem", istaknuo je Stjepan Lakušić,rektor Sveučilišta u Zagrebu.Za povratak zaslužni su stručnjaci Građevinskog fakulteta u Zagrebu.

Zahtjevni, kompleksni i skupi projekti

Poručuju - katedrala je snažnija nego prije. Kompletna obnova katedrale kao i tornjeva trebala bi još trajati još najmanje pet godina.

Tempom obnove zadovoljan je i premijer Andrej Plenković koji je prvi Obišao završetak unutarnjih radova.

Foto: Sanjin Strukic/pixsell

"Mi smo kada se potres dogodio rekli - 10 sekundi potresa za 10 godina obnove. To je nažalost ono što se i događa u praksi jer su to vrlo zahtjevni, kompleksni, veliki i skupi projekti. Međutim, ustrajni smo u tom poslu i mogu iskazati zadovoljstvo", kazao je Plenković.

"On je sada u fazi izrade završetka troškovnika, raspisat će se javna nabava za radove i nakon toga se radovi nastavljaju. Međutim, sve što će se nastaviti raditi, a uključuje i tornjeve i ojačanja s gornje strane svodova, sve će se zbivati s vanjske strane", naglasila je ministrica kulture.

Iako se vjernici na mise vraćaju, katedrala bi u svom punom sjaju mogla zablistati tek nakon 2030.godine.