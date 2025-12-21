PFL okrunio prve afričke prvake u večeri brutalnih nokauta

Povijest je ispisana u dvorani Sofitel Dome u Cotonou, Benin, gdje je velikim finalom okončana inauguracijska sezona PFL Afrike i okrunjena četiri nova prvaka. Dugo iščekivani događaj ponudio je publici večer za pamćenje, ispunjenu spektakularnim završnicama i borbama koje su pokazale svu raskoš talenta na rastućoj afričkoj MMA sceni. Od ukupno jedanaest održanih borbi, samo su tri stigle do sudačke odluke, što najbolje svjedoči o tempu i želji boraca da posao završe prije posljednjeg zvona, a sve pod budnim okom predsjednika PFL Afrike, legendarnog Francisa Ngannoua.

Ndebele dominantnim nastupom do titule u bantamu

U glavnoj borbi večeri, Južnoafrikanac Nkosi "Kralj mnogih nacija" Ndebele (11-3) potvrdio je status favorita protiv sunarodnjaka Boulea "Zločestog dečka" Godogoa (4-2) i postao prvi PFL prvak Afrike u bantam kategoriji. Ndebele je od prve sekunde nametnuo svoj ritam, pogađajući Godogoa snažnim udarcima. Iako je Godogo u drugoj rundi uspio doći do rušenja, Ndebele se brzo vratio na noge i nedugo zatim plasirao razoran udarac nogom u tijelo. Bio je to precizan udarac u jetru nakon kojeg se Godogo srušio na pod, signalizirajući kraj borbe i veliko slavlje za novog prvaka.

Spektakularan nokaut za 21 sekundu u teškoj kategoriji

Najbržu pobjedu u finalnim borbama upisao je teškaš s iskustvom u PFL-ovom regularnom formatu, Abraham "Jedan i jedini" Bably (8-2). Njemu je trebala samo dvadeset i jedna sekunda da završi posao protiv Južnoafrikanca Justina Clarkea (4-1). Bably je od samog početka krenuo agresivno, bacajući prave bombe. Snažan desni kroše uzdrmao je Clarkea, a Bably je osjetio krv i dovršio posao serijom brutalnih ljevica koje su njegovog protivnika poslale u carstvo snova, osiguravši mu titulu prvog PFL prvaka Afrike u teškoj kategoriji.

Preokret i iscrpljenost donijeli pojas N'Tchali

Su-glavna borba večeri za pojas velter kategorije ponudila je pravi rat i veliki preokret. Angolac Shido Boris "Stroj" Esperança (10-2) dominirao je prve dvije runde protiv Yabne "Pantere" N'Tchale (14-2-1) iz Gvineje Bisau, koristeći svoje vrhunsko hrvanje kako bi kontrolirao borbu na tlu. Međutim, u trećoj rundi N'Tchala se vraća u meč, pogađajući Esperançu snažnim udarcima i laktovima. Potpuno iscrpljen od siline udaraca i tempa, Esperança na kraju treće runde nije bio u stanju ustati sa stolca i nastaviti borbu, što je suca natjeralo da prekine meč i pobjedu dodijeli upornom N'Tchali.

U finalu perolake kategorije, Nigerijac Wasi "Nigerijski jaguar" Adeshina (10-3) postao je prvak nakon pobjede nad Kameruncem Alainom "Afričkim ubojicom" Majoriqueom. Iako je Majorique bolje otvorio meč i uzdrmao Adeshinu u prvoj rundi, Nigerijac se oporavio i u drugoj rundi preciznim udarcima otvorio duboku posjekotinu iznad protivnikovog oka. Liječnik je nakon pregleda procijenio da Majorique ne može nastaviti, te je borba prekinuta, a pojas je otišao u ruke Adeshine.

Završetak prve sezone PFL Afrike okrunio je četiri zaslužena prvaka i pokazao da je širenje promocije na afrički kontinent pun pogodak. Večer ispunjena uzbuđenjem i brutalnim završnicama postavila je visoka očekivanja za budućnost i potvrdila Afriku kao nezaustavljivu silu u svijetu mješovitih borilačkih vještina.

