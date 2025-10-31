Filmski kritičar preporučio brutalan horor: 'Jako uznemirujuće, imao sam potrebu pobjeći van'

Ako tragate za strašnim filmom, onda ćemo vam pomoći da donesete informiranu odluku. Gost RTL Direkta bio je filmski kritičar Mario Kozina.

Od svih grozota, 'Carrie', 'Krug', 'Texaški masakr motornom pilom', 'Rosemaryna Beba', pitali smo gosta nakon čega ne može zaspati. "Teška odluka, vrlo rado gledam mnoge od tih filmova. Gledao sam ih po nekoliko puta, uz Carrie sam odrastao, Rosemarynu bebu navodno je gledala moja mama dok je bila trudna sa mnom, pa možda od tuda proizlazi moja strast prema hororima. Mnogi od ovih filmova dali bi noćne more, ali mnogi su bili i zanimljivi gledateljima koji ne spadaju samo u kategoriju ljubitelja žanra", odgovara Kozina.

Zašto ljudi gledaju horore?

Pojasnio je zašto ljudi uopće gledaju horore. "Nedavno je BBC objavio rezultate istraživanja provedenog u SAD-u i nekoliko skandinavskih zemalja. Psiholozi su dokazali da hororci pomažu u onome što su kulturalni teoretičari odavno znali. Kod horora je zanimljivo da našim iracionalnim strahovima daju lice i obličje, nešto što možemo detektirati, prepoznati, staviti u zaplet i onda eliminirati kroz zaplet. Onda su kroz psihološka istraživanja razvili, odnosno otkrili da postoje tri tipa ljudi i tri načina na koji se kroz strahove u svakodnevnom životu možemo suočavati", tumači Kozina.

"U prvu spadaju ovisnici o adrenalinu koji vole adrenalinski šut koji proizlazi iz ekstremne opasnosti koju ti filmovi stvaraju. U drugu spadaju oni koji nisu nužno ovisnici o strahu, ali vole osjećaj prevladavanja straha. U treću spadaju oni koji kažu - 'OK, njima je zbilja puno gore nego meni, možda sam zapeo u gužvi u prometu, ali barem nije zombi apokalipsa'", nastavlja gost RTL Direkta.

Evolucija horora

Pitali smo jesu li horori postali pametniji, odnosno ide li se više na psihologiju. "Ljubitelji žanra reći će da su horori oduvijek bili pametni, da je bilo hororaca koji su bili pametniji i imali više od toga za reći, a ne samo ponuditi jeftine strahove. Međutim, generalno postoji predodžba da je horor u zadnjih deset godina postao nešto pametniji. U zadnjih deset godina počeo je pružiti izraz 'elevated' horor, što bi se moglo nazvati sofisticiranim hororom, prvenstveno zahvaljujući kritičkom i komercijalnom uspjehu filmova poput 'Vještica', 'Naslijeđeno zlo', 'Babadook' koji su se bavili dosta ambicioznim temama kao što su suočavanje s gubitkom dragih članova obitelji, transgeneracijskom traumom i to na izrazito psihološki profiliran način. Imali smo filmove koji funkcioniraju kao žanrovski, ali sa zbilja kompleksnim pristupom temi koji je privukao širi krug gledatelja", pojašnjava Kozina.

"Tu spada i 'Bježi', film koji je iskoristio žanrovsku matricu da bi progovorio o rasnim problemima u Americi. Ostvario je veliki uspjeh na blagajnama. Treba spomenuti bitnu stvar - znalo se da su horori pametni, ne samo što se snimaju filmovi hvaljeni od kritičara i prikazivani na festivalima, nego zato što zarađuju jako puno novaca na blagajnama. Razlog zašto su popularni danas je u tome što je uglavnom riječ o vrlo jeftinim filmovima, koji koštaju od pet do 10 milijuna dolara, ne zahtijevaju zvijezde, elaborirane setove, nego prodaju samo originalnu priču i često se vrlo brzo isplate. Imaju nišnu publiku koja će to odmah ići gledati u kino; kad pogledate i programe multipleksa, vidite da se na njima uglavnom pokazuju novi nastavci franšiza, filmovi o superjunacima, za djecu i hororci. Hororci trenutačno zbilja jesu jedan od komercijalno najisplativijih žanrova, koji u kina privlače gledatelje, ali ima dovoljno sadržaja da zadovolji zahtjevniju publiku", dodaje naš sugovornik.

Fenomen Psiha

Dotaknuo se i domaćih horora, poput 'Izbavitelja', 'Šalše', 'Strica', koji nije nužno horor, ali je mračan psihološki triler. "To su filmovi koji dosta dobro pokazuju da se u našem kontekstu može iskoristiti žanrovska matrica da bi se govorilo o problemima koje kao društvo ne uspijevamo riješiti. I u Šalši i Stricu radi se o neuspješnom suočavanju s prošlošću, bilo o nasljeđu Drugog svjetskog ili Domovinskog rata. Oba filma pronalaze dosta originalne načina kojima kroz žanrovsku matricu i puno humora uspijevaju izraziti nacionalne demone", govori Kozina.

Komentirao je i fenomen filma 'Psiho'. "Horor je žanr koji u svojem DNK-u ima upisano to da gledatelje suočava sa stvarima od kojih inače odvraćaju pogled. Psiho je snimljen 1960. u periodu kada su se u Americi počela događati neobjašnjiva ubojstva, o kojima je pisao i Truman Capote - da netko bez konkretnog povoda, hladnokrvno ubije ljude ili počne pucati po ljudima u urbanim gradovima. To je iracionalno zlo koje je postojalo u ljudima, koje nije bilo motivirano koristoljubljem, željom za osvetom, ljubomorom, nego se samo tako dogodilo. Psiho je prvi film koji je u Zapadu predstavio takvog zlikovca. Nisu to više bili osvajači iz svemira, vampiri iz Transilvanije, zombiji iz Jamajke, nego je čudovište u tom filmu bio malo neobičan dečko koji živi na kraju ulice pored kojeg svako malo prolazimo, a ne znamo da ima vrlo neobičan odnos s majkom i prema ženama", objašnjava filmski kritičar.

Govorio je i o drugom kultnom filmu Alfreda Hitchcocka - 'Pticama'. "To je dobar primjer zašto taj izraz elevated horor ne vole znalci. Recimo, Hitchcock sam sebe nikad nije shvaćao kao umjetnika ili autora, nego kao zanatliju. Vidiš što ti je jedan zanatlija koji kaže da ide samo snimiti film čija je namjera da zabavi i ispreda ljude, a takav film i 60 godina kasnija može biti jednako živ, aktualan i ono što je najbitnije - zastrašujuć", kaže Kozina.

Preporuka za Halloween

"Horori su generalno zanimljivi zato što omogućuju autorima da eksperimentiraju kroz filmsku formu. Psiho je bio zanimljiv s dramaturške strane, jer je bio prvi film koju je glavnu glumicu eliminirao na prvoj trećini filma. Stvorio je dojam da se može svašta dogoditi. Ljudi ne koriste samo glazbu, nego prostor izvan kadra, specifičan dizajn zvuka, kadriranja da bi se stvorio osjećaj jeze. Nedavno je izašao vrlo zanimljiv film 'Good Boy', film o opsjednuću pričan iz perspektive psa, koji ima vlasnika kojeg progoni demonska sila. Imamo dosta prožvakanu priču, čiji je autor našao vrlo zanimljiv, originalan pristup kroz promjenu perspektive i nešto poznato učinio svježim", dodaje Kozina.

Naš sugovornik dao je i nekoliko preporuka za one koji na Halloween traže zastrašujući film. "Ako volite romanse, meni je uvijek drag Drakula od Francisa Forda Coppole, od psiholoških horora Rosemaryna beba. Od novijih, mislim da se sada legalno mogu streamati horori kao što su 'Trenutak nestajanja', jedan od najgledanijih filmova ove godine u kinima i 'Vrati mi je', vrlo dobar primjer popularne forme horora koja se bazira traumom. Jako je uznemirujuć, jedan od rijetkih filmova kod kojih sam dok sam ga gledao imao potrebu da ga ugasim i pobjegnem van", zaključuje Kozina.