Dok Clooney (64) priča o starenju, naši čitatelji misle o mirovini: 'U starački dom na ples i muziku'

Jedan od najpopularnijih glumaca na svijetu, George Clooney, u Veneciji je dao veliki intervju za CBS. Otvoreno je govorio o karijeri, politici, obitelji, ali i o – starenju, koje ga, kako kaže, „polako sustiže“.

Slavni 64-godišnjak priznaje da danas sve manje pažnje posvećuje izgledu, a sve više razmišlja o tome kako želi živjeti u idućih 20 godina.

Na pitanje želi li se pogledati, Clooney je samo odmahnuo:

„Ne, nije me briga. Prestar sam da bih brinuo o tome.“

A smatra li se simbolom dostojanstvenog starenja, a on je kroz smijeh odgovorio:

„Zato nosim ove naočale! Imam strašnu upalu sinusa. Ako ih skinem... vidiš problem?“

Na temu promjena koje donosi vrijeme, Clooney je bio potpuno iskren:

„Vidim dijelove tijela koji se mijenjaju. Stvari se mijenjaju, i nije važno koliko pločica granole pojedeš – sve te to sustigne. Zato se moramo usredotočiti na rad, ali i na obitelj i ljude koje volimo. Jer, na kraju života nitko ne kaže – volio bih da sam više radio.“

Što raditi u mirovini?

A dok Clooney mudro promišlja o životu, pitali smo i vas: Kako biste vi željeli provesti svoju mirovinu?

Evo nekih od odgovora čitatelja:

„Ja bih u mirovini htjela biti bez brige i pameti! Za sve ovo drugo treba zdravlja, novca i živaca.“

„Pa zar ću uopće imati mogućnost ići u mirovinu? Kako stvari stoje – s posla ravno na groblje.“

„Negdje u toplijim krajevima, ili kod nas uz more, na miru i s dostupnim doktorom kad zatreba.“

„U staračkom domu. Ako Bog da, bar će tamo biti muzike i plesa!“