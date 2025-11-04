George Clooney otkrio tajnu sretnog braka: 'Prestar sam da bih se svađao oko boje zida'

George Clooney, vječni holivudski šarmer i jedan od najcjenjenijih glumaca svoje generacije, nedavno je u iskrenom životnom intervjuu za CBS News otvorio dušu o starenju, braku s odvjetnicom Amal Clooney i mudrosti koju donose godine. U 64. godini, Clooney tvrdi da je pronašao mir i recept za skladan odnos, a njegova izjava da se sa suprugom nikada nije posvađao u više od deset godina braka privukla je veliku pozornost javnosti.

Foto: Profimedia

Starenje kao izbor

Dok mnogi u Hollywoodu vode bitku s vremenom, George Clooney prihvaća svoje godine s dozom humora i filozofskog mira. Kada mu je novinar prije početka intervjua ponudio da provjeri svoj odraz u kameri, glumac je to odbio uz smijeh: "Prestar sam za to. Nije me briga."

Ova naizgled usputna opaska sažima njegov novi pogled na život. Clooney objašnjava da je u 64. godini odustao od taštine jer je to besmislena bitka. "Ako se u ovim godinama držite bilo kakve taštine, lovite vlastiti rep, čovječe. Ugrizit će vas", rekao je. "Ja sam to što jesam, izgledam kako izgledam i sve će biti u redu."

Za njega, starenje nije tragedija, već neizbježan dio života koji nudi samo jednu alternativu. "To su starenje ili smrt. Dvije su opcije, zar ne? Meni je to u redu", zaključuje Clooney. Priznaje da ga godine nisu oduševile, kao što je rekao u jednom ranijem intervjuu za Vanity Fair, ali su mu donijele nešto puno vrjednije: unutarnji mir. "Osjećam se prizemljenije. Svakako sam manje ljutit", podijelio je, ističući kako ga je životno iskustvo učinilo smirenijom i staloženijom osobom.

Tajna braka bez ijedne svađe

Upravo tu zrelost Clooney navodi kao ključni sastojak svog iznimno skladnog braka s Amal Clooney. Njegova tvrdnja, koja često izaziva nevjericu, jest da se u svom braku nikada nije posvađao.

Foto: Profimedia

"Amal i ja, poznato je, svi se naljute kad to kažem, ali nikada se nismo posvađali. Nikada nismo imali raspravu", izjavio je glumac. Objašnjenje je, prema njemu, vrlo jednostavno i leži u godinama i perspektivi. "Kada ste mlađi, želite biti u pravu oko svega. 'Nemoj bojati zid u tu boju'", slikovito je opisao. "A znate, u ovoj fazi života, ako ona želi obojiti zid u crveno, meni je svejedno."

Ova anegdota o boji zida postala je metafora za njegov pristup braku – ne zamarati se nebitnim stvarima. "Dođete do točke u životu kada se samo zapitate: 'Zašto bi to uopće bila tema za raspravu ili svađu?'" kaže Clooney. On vjeruje da bi u mlađim danima vjerojatno drugačije reagirao. "Mislim da bih tada pronašao stvari oko kojih bih se prsio, a sada mogu samo reći: 'Nije važno, nije me briga'."

Njihov odnos opisuje kao "nevjerojatan", temeljen na dubokoj međusobnoj podršci, što im omogućuje da prebrode sve izazove bez sukoba.

Od slavnog neženje do vjernog partnera

Prije nego što je upoznao Amal, George Clooney je bio poznat kao najpoželjniji holivudski neženja, koji je nakon prvog razvoda tvrdio da se više nikada neće ženiti. No, susret s uspješnom odvjetnicom za ljudska prava sve je promijenio.

"Iskreno, istina je da sam upoznao ovu nevjerojatnu ženu", rekao je Clooney s divljenjem. "Amal je najizvanrednije ljudsko biće koje sam ikada upoznao. Briljantna je i zalaže se za stvari koje su važne." Njegove pohvale tu ne staju: "...A usto je i prelijepa, duhovita i ima najbolji smisao za humor te je najizvanrednija majka. Ne mogu vam reći koliko se sretnim osjećam svaki dan."

Par se upoznao 2013., vjenčao 2014. godine u Veneciji, a 2017. dobili su blizance, Ellu i Alexandera. S godinama su se promijenili i Clooneyjevi prioriteti. Iako i dalje voli svoj posao i ne planira se povući, karijera više nije jedini fokus. "Nastavit ću raditi, sviđa mi se to, ali ne moram više raditi cijelo vrijeme. Želim raditi, ali ne želim ispuniti život poslom", objasnio je.

Foto: John Rainford/splashnews.com/splash/profimedia

Clooney je prije svega obiteljski čovjek

Slobodno vrijeme posvećeno je obitelji. Na pitanje kakvi su on i Amal roditelji, odgovorio je u svom prepoznatljivom šaljivom tonu: "Morat ćete pitati našu djecu za desetak godina, kada budu na terapiji." Ipak, iza šale krije se duboka posvećenost. "Prisutni smo, što je dobro. Većinu vremena ih ja vozim u školu, što je zabavno. Amal je toliko prisutna i posvećena, tako sjajna majka. Imamo vrlo sretnu djecu", rekao je, dodajući kako se trude "što manje zabrljati".

Njegova životna filozofija sada je usmjerena na ono što je uistinu važno. "Moramo se usredotočiti na to da provodimo vrijeme s obitelji, s ljudima koje volimo. Više vremena, jer na kraju života nećete reći: 'Volio bih da sam više radio'."

Transformacija Georgea Clooneyja od zakletog neženje do posvećenog supruga i oca priča je o zrelosti i pronalasku prave ljubavi. Njegova poruka je jasna: istinsko zadovoljstvo ne dolazi iz borbe protiv vremena, već iz prihvaćanja mudrosti koju ono donosi, a skladan brak najveći je dokaz te filozofije.

