Nova era poznate hrvatske party destinacije: Do sada su je preskakali, ali više neće...

Novalja, čiji je najveći dio turističkog proizvoda obiteljski turizam i moderni kampovi, ipak je najpoznatija kao vodeća hrvatska party destinacija formirana na plaži Zrće.

Nautičari su je do sada uglavnom preskakali, ali samo zato što se nisu imali gdje privezati. Nova luka u središtu grada to bi trebala ispraviti kroz dvije godine.

Rekonstrukcija i dogradnja južnog lukobrana Novalji donosi stotinu novih vezova. Sadašnjih 200 odavno je premalo za veliko turističko središte poput Novalje.

"Što nema više od 200 vezova? Isuse, ja sam mislio da ima 400-500 skroz od gore do dole. Ali super, to će biti lijepo. Za Novalju super", kaže Ivan Forjan iz Novalje, a Đakovčanin Stjepan Brajković, koji često dođe u goste kod kćeri, napominje kako će luka dobro doći i onima koji nemaju svoje brodove.

"Ja uglavnom ako idem, idem katamaranom na Rab. Odem malo za vikend i tako se vratimo nazad odavde iz Novalje. A ovo će sada biti puno bolja veza na sve strane", rekao je Forjan.

Osigurat će se 101 novi vez

Novalja i sada ima duž obalne linije, ali i međunarodne katamaranske prema talijanskom Pesaru. Znatnim proširenjem luke će se osigurati 101 novi vez, od čega 98 vezova za brodove duljine 10–12 metara i 3 veza za linijske putničke brodove duljine do 70 metara.

"Postojeći lukobran bit će produžen za 40 metara, na južnu stranu ide za još 140 metara, znači zatvorit ćemo cijeli južni dio luke, osigurati od vjetra i valova", pojašnjava projekt ravnatelj Lučke uprave Novalja Tomislav Kustić.

"S ovom lukom Jug donekle ćemo zaokružiti ciklus kad je u pitanju sigurnost i kad su u pitanju standardi vezova komunalne provenijencije, ali i nautičkog turizma", zaključuje gradonačelnik Novalje, Ivan Dabo (HDZ).

Ministarstvo osiguralo 13 milijuna eura

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je za projekt nove luke osiguralo Novalji 13 milijuna eura bespovratnih sredstava, od čega je 85 posto iz europskih fondova, a ostatak iz Državnog proračuna.

"To su projekti ja ih zovem renesansom diljem hrvatske obale. Znači u svim županijama, otocima i na priobalju se zasta nikad više nije gradilo luka i obnavljaju. Evo ovdje u Gradu Novalji realiziramo ovaj projekt koji će osigurati sto vezova, a potražnja za vezovima je velika", poručuje ministar mora, prometa i infrastrukture, Oleg Butković (HDZ).

Proširenje luke značilo bi i prihvat nautičara za što do sada nije bilo mogućnosti. Turizam je u Ličko-senjskoj županiji okosnica gospodarstva.

"Gledamo Novalju kao jednu turbinu razvoja turizma u Ličko-senjskoj županiji. Jednako tako treba promatrati i Grad Senj i Karlobag, ali i kontinentalni turizam na području cjelokupne Ličko-senjske županije", smatra ličko-senjski župan, Ernest Petry (HDZ).

U idućih 5 godina u Novalji planiraju dovršiti sve infrastrukturne projekte na pomorskom dobru, pa tako i proširiti postojeću rivu i glavnu gradsku šetnicu.