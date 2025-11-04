Bili smo s policijom na granici, pogledajte što sije strah: 'On zamjenjuje desetak ljudi'
Sve je manje ilegalnih prelazaka hrvatske granice. U odnosu na prošlu godinu prepolovljeni su, doznaje se od prvog čovjeka policije. Ministar Božinović ugostio je bavarskog kolegu te se pohvalio moćnom opremom kojom se čuva schengenska granica
Sve je manje ilegalnih prelazaka hrvatske granice. U odnosu na prošlu godinu prepolovljeni su, doznaje se od prvog čovjeka policije. Ministar Božinović ugostio je bavarskog kolegu te se pohvalio moćnom opremom kojom se čuva schengenska granica.
Dronovi u zraku iznad mjesta Buhač, uz samu granicu s Bosnom i Hercegovinom, nadziru svaki pedalj vanjske granice Europske unije i u stvarnom vremenu šalju sliku s terena hrvatskoj policiji.
„Ovaj dron zamjenjuje nekoliko desetaka ljudi. On je pola sata u zraku, a zahvaljujući kombi vozilu koje ga napaja — možemo biti 24 sata u zraku“, kaže Davor Pazman, policijski službenik Zapovjedništva za intervencije MUP-a.
Uz dronove, u nadzoru granice sudjeluju i službeni psi. Jedna od njih je kujica Fire (Vatra) koja je strah i trepet za sve koji pokušavaju ilegalno prijeći hrvatsku granicu.
„Sama njena pojava odvraća ilegalne prelaske osoba, a u slučaju da se razbježe — ona pomaže u pronalasku osoba“, kaže vodič službenog psa u zaštiti državne granice, Marin Božičević.
U tome je, ističe, vrlo uspješna: „Imali smo slučaj gdje je pronašla krijumčara koji je pobjegao od vozila. Uz dron i njušku — pronašli smo krijumčara. Reakcija je sjesti i lajati. Ne napad — ne. Ima i brnjicu i onda ide nagrada. Naravno, uvijek ide nagrada.“
Pao broj ilegalnih prelazaka granice
Za ilegalne bespilotne letjelice zadužene su posebne antidron puške, a hrvatska policija koristi i moćne vlastite bespilotne letjelice. Taktike pokušaja ilegalnog prelaska granice, kažu, vrlo su raznolike.
„Koriste svakakve taktike. Pokušavaju se sakriti. Nekad imaju više sreće u ljetnim mjesecima jer vegetacija je na njihovoj strani, a zimi je na našoj“, govori Marko Đulić iz Mobilne jedinice za provedbu nadzora državne granice.
Samo na ovom području instalirano je 200 kamera koje prate kretanja i aktivnosti na granici. Sve to donosi rezultate, poručuje ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, koji je u Buhaču ugostio svog bavarskog kolegu.
„Ove godine nam je pao broj ilegalnih prelazaka za 52 posto — što ne bi bilo moguće da svaki dan ne nadziremo granice i da nismo sposobni podizati opremljenost svih rodova policije.“
Pozitivne pomake vidi i Bavarska. „Danas sam vidio kojom opremom raspolaže hrvatska policija, kako izgleda taj nadzor i borba protiv migracija i ostalog kriminala, uključujući trgovinu drogom i oružjem - i vrlo sam impresioniran načinom rada“, rekao je Joachim Hermann, bavarski ministar unutarnjih poslova, sporta i integracije.
Ljudi, psi, kamere, dronovi i sva sila moćne tehnike je adut hrvatske policije. Koji će prepoznati svaku ilegalnu aktivnost na granici.