Bili smo s policijom na granici, pogledajte što sije strah: 'On zamjenjuje desetak ljudi'

Sve je manje ilegalnih prelazaka hrvatske granice. U odnosu na prošlu godinu prepolovljeni su, doznaje se od prvog čovjeka policije. Ministar Božinović ugostio je bavarskog kolegu te se pohvalio moćnom opremom kojom se čuva schengenska granica.

Dronovi u zraku iznad mjesta Buhač, uz samu granicu s Bosnom i Hercegovinom, nadziru svaki pedalj vanjske granice Europske unije i u stvarnom vremenu šalju sliku s terena hrvatskoj policiji.

„Ovaj dron zamjenjuje nekoliko desetaka ljudi. On je pola sata u zraku, a zahvaljujući kombi vozilu koje ga napaja — možemo biti 24 sata u zraku“, kaže Davor Pazman, policijski službenik Zapovjedništva za intervencije MUP-a.

Uz dronove, u nadzoru granice sudjeluju i službeni psi. Jedna od njih je kujica Fire (Vatra) koja je strah i trepet za sve koji pokušavaju ilegalno prijeći hrvatsku granicu.

„Sama njena pojava odvraća ilegalne prelaske osoba, a u slučaju da se razbježe — ona pomaže u pronalasku osoba“, kaže vodič službenog psa u zaštiti državne granice, Marin Božičević.

U tome je, ističe, vrlo uspješna: „Imali smo slučaj gdje je pronašla krijumčara koji je pobjegao od vozila. Uz dron i njušku — pronašli smo krijumčara. Reakcija je sjesti i lajati. Ne napad — ne. Ima i brnjicu i onda ide nagrada. Naravno, uvijek ide nagrada.“

Pao broj ilegalnih prelazaka granice

Za ilegalne bespilotne letjelice zadužene su posebne antidron puške, a hrvatska policija koristi i moćne vlastite bespilotne letjelice. Taktike pokušaja ilegalnog prelaska granice, kažu, vrlo su raznolike.

„Koriste svakakve taktike. Pokušavaju se sakriti. Nekad imaju više sreće u ljetnim mjesecima jer vegetacija je na njihovoj strani, a zimi je na našoj“, govori Marko Đulić iz Mobilne jedinice za provedbu nadzora državne granice.

Samo na ovom području instalirano je 200 kamera koje prate kretanja i aktivnosti na granici. Sve to donosi rezultate, poručuje ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, koji je u Buhaču ugostio svog bavarskog kolegu.

„Ove godine nam je pao broj ilegalnih prelazaka za 52 posto — što ne bi bilo moguće da svaki dan ne nadziremo granice i da nismo sposobni podizati opremljenost svih rodova policije.“

Pozitivne pomake vidi i Bavarska. „Danas sam vidio kojom opremom raspolaže hrvatska policija, kako izgleda taj nadzor i borba protiv migracija i ostalog kriminala, uključujući trgovinu drogom i oružjem - i vrlo sam impresioniran načinom rada“, rekao je Joachim Hermann, bavarski ministar unutarnjih poslova, sporta i integracije.

Ljudi, psi, kamere, dronovi i sva sila moćne tehnike je adut hrvatske policije. Koji će prepoznati svaku ilegalnu aktivnost na granici.